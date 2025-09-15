Παναθηναϊκός: Χωρίς «αντίο» το τέλος του Ρουί Βιτόρια
Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στη συνεργασία του με τον Ρουί Βιτόρια το πρωί της Δευτέρας και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι προπονητές που αποχωρούν, πηγαίνουν στο προπονητικό κέντρο για να αποχαιρετήσουν το προσωπικό και τους ποδοσφαιριστές.
Ο Πορτογάλος τεχνικός, προφανώς πικραμένος από αυτή την εξέλιξη, δεν πήγε το απόγευμα στο «Γεώργιος Καλαφάτης», με τους βοηθούς του να μαζεύουν τα πράγματα μέχρι το μεσημέρι.
Όπως όλα δείχνουν, ο Βιτόρια θα επιστρέψει στη Πορτογαλία χωρίς το «αντίο» στην πρώην, πλέον, ομάδα του.
