Ο ρεπόρτερ του HT Spor στο Gazzetta: «Έτσι θα βοηθήσει την ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο»

Ο ρεπόρτερ του τουρκικού HT Spor, Ογκουζχάν Γκεντς, σκιαγραφεί στο Gazzetta το προφίλ του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ, Ζοάο Μάριο, εξηγώντας πως ο ποδοσφαιριστής θα λύσει τα χέρια του Μάρκου Νίκολιτς.

Ο Ζοάο Μάριο αποτέλεσε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης στο καλοκαιρινό «παράθυρο», ερχόμενος για να δώσει μία έξτρα ποιοτική λύση στον Μάρκο Νίκολιτς. Το Gazzetta απευθύνθηκε στον ρεπόρτερ της Μπεσίκτας στο τουρκικό HT Spor, Ογκουζχάν Γκεντς και εκείνος μίλησε για τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, εξηγώντας τον τρόπο που θα βοηθήσει τους κιτρινόμαυρους.

Ξεκινώντας, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ζοάο Μάριο και πόσο γρήγορα θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ΑΕΚ;

Ναι, είναι σίγουρα έτοιμος. Έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με την Μπεσίκτας και έχει ξεκινήσει σε φουλ ρυθμό τη σεζόν. Έχει, ήδη, αγωνιστεί σε οκτώ ματς με την Μπεσίκτας, όντας, μάλιστα, βασικός σε πέντε από αυτά. Έχει πετύχει τρία τέρματα και έχει μοιράσει μία ασίστ. Είναι σε θέση να βοηθήσει άμεσα την ΑΕΚ.

Ποιος ήταν ο λόγος που η Μπεσίκτας αποφάσισε να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή;

Η Μπεσίκτας είχε πολλούς ξένους παίκτες και έπρεπε κάποιος να αποχωρήσει, προκειμένου να υπάρξει χώρος για τις νέες μεταγραφές. Ο νέος προπονητής, ο Σεργκέν Γιαλτσίν, εξήγησε στη διοίκηση ότι ο Ζοάο Μάριο, είναι ένας από αυτούς που θα μπορούσαν να αποχωρήσουν. Έτσι, όταν έφτασε η πρόταση από την ΑΕΚ, η Μπεσίκτας ενέκρινε την μετακίνηση.

Θεωρείς ότι ο ποδοσφαιριστής θα δυσκολευτεί να προσαρμοστεί σε ένα νέο για εκείνον πρωτάθλημα;

Ο Ζοάο Μάριο είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης. Παρά το γεγονός ότι είναι 32 ετών, μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις μέσα στο γήπεδο. Η Μπεσίκτας αρχικά ήθελε να τον χρησιμοποιήσει στο αριστερό φτερό. Όμως, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε θέση στη μεσαία γραμμή. Γι’ αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και αν οι εντάσεις του δεν είναι όπως στο παρελθόν.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Ζοάο Μάριο;

Ο Ζοάο Μάριο είναι ένας παίκτης με σπουδαία τεχνική και γνώση του παιχνιδιού. Η σπουδαία του καριέρα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό. Ίσως, η έλλειψη έντασης να ήταν ένα ζήτημα για εκείνον στην Μπεσίκτας, αλλά από την άλλη πλευρά η ικανότητα του να παίζει σε διαφορετικές θέσεις, θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για το ροτέισον της ΑΕΚ.

Ποια είναι η άποψη που επικρατεί στις τάξεις των Τούρκων φιλάθλων για τον Ζοάο Μάριο;

Ο κόσμος στην Τουρκία έχει ανάμεικτα συναισθήματα για εκείνον. Θα έλεγα ότι οι απόψεις διίστανται. Η αδυναμία του σε κάποια παιχνίδια να αποδώσει σύμφωνα με τα αναμενόμενα, έφερε κριτική προς εκείνον. Από την άλλη, πολλοί ήταν εκείνοι που κατέκριναν τους ανθρώπους που επέλεξαν να αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής σε αυτή τη θέση. Είναι βέβαιο πως βοήθησε πολύ σε πολλά παιχνίδια. Ήταν πολλοί εκείνοι που πίστευαν πως έπρεπε να παραμείνει στην Μπεσίκτας, ως ο… καλύτερος 12ος παίκτης της ομάδας.

Ποια είναι, όμως, η θέση στην οποία ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής προτιμά να αγωνίζεται;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, ο Ζοάο Μάριο μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Πρόσφατα πήρε πολλά ματς ως εξτρέμ. Έχει αγωνιστεί τόσο στο αριστερό άκρο της επίθεσης, όσο και στο δεξί. Παρ’ όλα αυτά, η κύρια θέση του, είναι αυτή του κεντρικού χαφ. Αυτό που του ταιριάζει καλύτερα είναι να αγωνίζεται ανάμεσα στο «6» και στο «8». Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να γεμίσει τα όποια κενά εμφανιστούν στην ΑΕΚ μέσα στη σεζόν. Ενδεχόμενες τιμωρίες ή τραυματισμοί, θα του δώσουν την ευκαιρία να αποδείξει πως μπορεί να προσφέρει. Αν ο προπονητής έχει μία καθαρή εικόνα για τους πρώτους έντεκα, τότε ο Ζοάο Μάριο μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη επιλογή για τον πρώτο παίκτη που θα έρχεται από τον πάγκο.