Χουάνκαρ: «Ένας είναι ο ένοχος, κατέστρεψε όλα όσα χτίσαμε για να κερδίσει λεφτά»

Ο Χουάνκαρ σχολίασε κάτω από το ποστ της απόλυσης του Ρουί Βιτόρια και μίλησε για έναν ένοχο, ο οποίος τα έκανε όλα για να κερδίσει χρήματα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Χουάνκαρ δεν άφησε ασχολίαστη την εξέλιξη της απόλυσης του Ρουί Βιτόρια από το «τριφύλλι». Ο Ισπανός αριστερός μπακ εξήγησε πως υπάρχει ένας ένοχος για όλα όσα συμβαίνουν στους «πρασίνους» αυτά τα χρόνια και ο οποίος χρεώνεται, κατ' εκείνον, η καταστροφή όλων όσων είχαν χτιστεί αυτά τα χρόνια.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής συνέχισε εξηγώντας πως αυτό το άτομο τα έκανε όλα αυτά με γνώμονα μόνο να κερδίσει παραπάνω χρήματα ενώ έκλεισε το σχόλιό του δηλώνοντας την αγάπη του για την οικογένεια του «τριφυλλιού», η οποία τον αγάπησε στην τετραετία (2020-2024) που πέρασε στην ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως ο Χουάνκαρ αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 ενώ είχε διάθεση να συνεχίσει στην ομάδα, όμως κρίθηκε καλύτερο από την διοίκηση να μην ανανεώθεί το συμβόλαιό του. Συνολικά κατέγραψε 129 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα σκοράροντας 3 γκολ και δίνοντας 15 ασίστ.

Το σχόλιο του Χουάνκαρ για την απόλυση του Βιτόρια

«Μόνο ένας ένοχος, που κατέστρεψε όλα όσα είχαμε χτίσει, απλώς για να κερδίσει χρήματα. Τεράστια αγάπη για τους ''πράσινους'' ανθρώπους μου».