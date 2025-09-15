Η εξήγηση για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΑΕΛ κατά της ΑΕΚ με αφορμή το επερχόμενο παιχνίδι τους.

Λίγες μέρες πριν το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (21/09-17:30) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, η ΑΕΛ σήκωσε... λίγη σκόνη βγάζοντας ανακοίνωση κατά της «Ένωσης».

Σ' αυτήν η ΑΕΛ τόνισε πως «ουδέποτε λησμονεί όλους εκείνους που δολίως έπραξαν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μην έχουν την ιστορική ΑΕΛ Novibet αντίπαλο στη μεγάλη κατηγορία».

Όμως παρ' ότι οι «βυσσινοί» καταφέρονται σε κείνη κατά της «Ένωσης» στην ουσία τα βέλη της δεν κατευθύνονται στην ομάδα, αλλά σε ανθρώπους που έδρασαν κάτω από την... σκέπη της τα προηγούμενα χρόνια με την προηγούμενη διοίκηση.

Η ΑΕΛ αναφέρεται σε συγκεκριμένο εξω-διοικητικό παράγοντα, ο οποίος την «πολέμησε» τα προηγούμενα χρόνια για να μην την αφήσει να ανέβει και για να διαφυλάξει τα συμφέροντα της τότε ιδιοκτησίας.

Με την τωρινή διοίκηση της ΑΕΚ οι σχέσεις είναι αρκετά καλές, αφού εκείνη έδειξε πως θέλει να αλλάξει τα πράγματα και γι'αυτό απομάκρυνε τους ανθρώπους που δρούσαν στο παρασκήνιο. Ο κύριος Ηλιόπουλος θα φιλοξενηθεί με τον καλύτερο τρόπο, ωστόσο κανείς στην ΑΕΛ δεν ξεχνάει τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια και γι'αυτό εξέδωσαν και την συγκεκριμένη ανακοίνωση.