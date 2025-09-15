Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τα... λατρεμένα clean sheets του Μάρκο Νίκολιτς που βάζουν τη σφραγίδα στο 3/3 της ΑΕΚ, για τις παρεμβάσεις του στα παιχνίδια και για τη δουλειά στα στατικά χτυπήματα.

Ήταν μία όμορφη Κυριακή στη Λιβαδειά. Μια ωραία ατμόσφαιρα από 3.000 και πλέον Ενωσίτες πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που στήριξαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς δυναμικά. Και εκείνοι τους το ανταπέδωσαν με μια ακόμα νίκη κάνοντας το 3/3 που ήταν και το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας.

Ήταν ένα επικίνδυνο ματς. Αμέσως μετά τη διακοπή για τις Εθνικές που πάντα κρύβει παγίδες και σε μία δύσκολη έδρα κόντρα σε ένα καλοδουλεμένο σύνολο όπως είναι αυτό που έχει δημιουργήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Λεβαδειακό. Αλλά μετά από ένα μετριότατο πρώτο μέρος, στο δεύτερο η ΑΕΚ έχοντας ως βάση το μηδέν πίσω και τις αλλαγές του Νίκολιτς, μαζί με την εκμετάλλευση των στατικών φάσεων, βρήκε τη λύση για να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τη Βοιωτία.

Τα clean sheets που φτιάχνουν αυτοπεποίθηση

Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ στην επανέναρξη ήταν να μπει με την ίδια ισχυρή νοοτροπία που είχε στο ξεκίνημα της σεζόν πριν τη διακοπή του Σεπτεμβρίου, η οποία έφερε τις τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη και τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League, αλλά και το 2/2 στις πρώτες αγωνιστικές. Μια νοοτροπία νικητή που είχε ως βασικό συστατικό το μηδέν στην άμυνα.

Ο Νίκολιτς λατρεύει τα clean sheets όπως έχει τονίσει ο ίδιος αρκετές φορές και αυτό φρόντισε να επιβεβαιωθεί για ακόμα μια φορά. Με τον Στρακόσα να είναι εκεί όποτε χρειάστηκε ξανά δείχνοντας γιατί είναι πάντα πολύτιμο να έχεις έναν ικανό γκολκίπερ με αυτοπεποίθηση, η ΑΕΚ κράτησε το μηδέν πίσω για τρίτο σερί ματς πρωταθλήματος και για έκτο παιχνίδι από τα εννιά που έχει δώσει ως τώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το μηδέν παθητικό ενισχύει την αποφασιστικότητα και την εμπιστοσύνη και δείχνει γιατί ο Νίκολιτς επιμένει σε αυτό.

Οι αλλαγές του Νίκολιτς είναι αποτελεσματικές

Επίσης κάτι εξίσου κομβικό. Για ακόμα ένα παιχνίδι σε αυτό το αρχικό κομμάτι της σεζόν φάνηκε η αποτελεσματικότητα του Νίκολιτς στις παρεμβάσεις του κατά τη διάρκεια του ματς. Έψαχνε το γκολ και έβαλε δεύτερο φορ τον Ζίνι μαζί με τον Γιόβιτς, με τον Κοϊτά αριστερά και οι αλλαγές του ήταν καταλυτικές. Κάτι που είχε στο μυαλό του πριν το παιχνίδι για να το κάνει στην εξέλιξη του. Όχι μόνο γιατί στη φάση του γκολ ο Ζίνι είναι αυτός που κερδίζει το φάουλ και ο Κοϊτά τινάζει τα δίχτυα με μια σουτάρα, αλλά γιατί και οι δύο με το που μπήκαν, τροφοδότησαν την ομάδα με την απαιτούμενη ενέργεια που έλειπε μεσοεπιθετικά.

Ο Νίκολιτς στα προκριματικά του Conference League είχε δείξει ότι είναι ένας προπονητής που διαβάζει σωστά τι χρειάζεται να αλλάξει μέσα στο παιχνίδι για να πάρει πράγματα που του λείπουν καθώς σε αρκετά ευρωπαϊκά ματς οι παρεμβάσεις του ήταν καταλυτικές. Έτσι και στη Λιβαδειά οι αλλαγές που έκανε έδωσαν την πνοή που χρειαζόταν η ΑΕΚ και μέσα σε έξι λεπτά έφεραν το προβάδισμα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν βγάλει και ένα δεύτερο γκολ που δεν θα άφηνε «ζωντανό» το ματς ως το τέλος.

Η δουλειά στα τελειώματα και οι στατικές φάσεις

Χωρίς καμία αμφιβολία φυσικά η ΑΕΚ χρειάζεται να βελτιώσει τη συγκέντρωσή της στο τελείωμα των φάσεων. Ο ίδιος ο Νίκολιτς άλλωστε το έχει επισημάνει αρκετές φορές ότι πρέπει η ομάδα του να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της στο τελευταίο τρίτο γιατί το 0-1 όσο καλή ανασταλτική λειτουργία κι αν έχεις, είναι πάντα εύθραυστο. Όπως επίσης σωστά λέει ότι το καλό είναι ότι η ομάδα του δημιουργεί φάσεις, καθώς αν παράγεις συνεχώς κινδύνους, τότε τα γκολ κάποια στιγμή θα έρθουν. Κάθε προπονητής θα πει με απόλυτη σαφήνεια και λογική το ίδιο.

Παράλληλα όμως φάνηκε και στη Λιβαδειά η δύναμη των κιτρινόμαυρων στα επιθετικά «στημένα». Το γκολ ήρθε από ένα χτύπημα φάουλ, ενώ νωρίτερα η ΑΕΚ από δύο στατικά είχε τεράστιες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Μία με τη διπλή των Ρέλβας και Μουκουντί με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους μετά το κόρνερ και μία με την προβολή του Ρέλβας από τη γλυκιά εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Η τρίτη ήταν και η «φαρμακερή» με την κομπίνα στο φάουλ. Σε τέτοια παιχνίδια και όχι μόνο, το «όπλο» των στατικών φάσεων είναι πολύτιμο και αυτό ήταν το τέταρτο γκολ που βγάζει η ΑΕΚ από το ξεκίνημα της σεζόν από στατική μπάλα. Κάτι που λέει πολλά για τη δουλειά που έχει κάνει ο Νίκολιτς και σε αυτόν τον τομέα.