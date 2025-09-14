Μπακασέτας: «Η εικόνα ήταν ντροπιαστική και δεν αρμόζει στον σύλλογο»
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπακασέτας στην κάμερα της Cosmote TV μετά το 3-2 της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό: «Η εικόνα ήταν ντροπιαστική. Είχαμε το σκορ και δεν το κρατήσαμε. Δεν αρμόζει στον σύλλογο αυτή η εικόνα. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την εικόνα. Είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ματς. Είναι δικαιολογίες αυτά. Μπαίνεις μέσα και τα κερδίζεις αυτά τα ματς. Έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να βρούμε τι φταίει».
