Δείτε πως κατεβάζει τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη Λεωφόρο για την αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ. Βασικός ο Πέλκας αντί του Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στη Λεωφόρο με στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον κρατούσαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League

Ο «Δικέφαλος» είχε να διαχειριστεί τις δυο σημαντικές απουσίες αυτές των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ, που δεν μπορούν απαρατήρητες για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχει δείξει Ρουμάνος τεχνικός αμφότεροι έχουν αποτελέσει βασικές του επιλογές λόγω της αγωνιστικής κατάστασης στην οποία είχαν βρεθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν ξεκινάει στο αρχικό σχήμα, αντί του Τόμας Κεντζιόρα, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας είναι αυτός που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον Τάισον να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ξεκινάει στη φυσική του θέση, αυτή στα δεξιά της ασπρόμαυρης επίθεσης.

Οι έντεκα που θα ξεκινήσουν το σημερινό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ είναι οι: Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.