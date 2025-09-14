Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης
Τον Γιόβιτς αποφάσισε να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν είχε εκπλήξεις στις επιλογές του στο αρχικό σχήμα.
Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, με τους Μαρίν και Πινέδα δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
Ο Κουτέσα ξεκινάει στην αριστερή πτέρυγα, ο Ελίασον στη δεξιά και ο Μάνταλος θα κινείται πίσω από τον Γιόβιτς.
