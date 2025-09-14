Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης

Δημήτρης Βέργος
Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης

Φανέλα βασικού δίνει ο Μάρκο Νίκολιτς στον Λούκα Γιόβιτς, ξεκινώντας τον Σέρβο φορ στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ για το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό. Αναμενόμενες οι άλλες επιλογές της ενδεκάδας.

Τον Γιόβιτς αποφάσισε να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν είχε εκπλήξεις στις επιλογές του στο αρχικό σχήμα.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, με τους Μαρίν και Πινέδα δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Κουτέσα ξεκινάει στην αριστερή πτέρυγα, ο Ελίασον στη δεξιά και ο Μάνταλος θα κινείται πίσω από τον Γιόβιτς.

@Photo credits: INTIME
     

