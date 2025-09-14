ΑΕΚ: Στη Λιβαδειά ο Μάριος Ηλιόπουλος δίπλα στην ομάδα
Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει το «παρών» σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να ταξιδεύει στη Λιβαδειά και για το σημερινό ματς με τον Λεβαδειακό.
Ο Ηλιόπουλος βρίσκεται στην πόλη της Βοιωτίας και νωρίτερα πέρασε από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή της ΑΕΚ, όπου και αποθεώθηκε από τους φίλους της Ένωσης που ήταν συγκεντρωμένοι.
Ο διοικητικός ηγέτης θα είναι κοντά στην ΑΕΚ και στη σημερινή αναμέτρηση παρακολουθώντας το παιχνίδι από τα επίσημα του «Λάμπρος Κατσώνης» με τους κιτρινόμαυρους να στοχεύουν στο 3/3.
