Καλάμπρια: «Γι' αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια εξήγησε τους λόγους που επέλεξε την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του.

Η «Gazzetta dello Sport» φιλοξένησε μία αποκλειστική συνέντευξη του Νταβίντε Καλάμπρια, το μεγαλύτερος μέρος της οποίας αφορούσε τα κατορθώματα του Ιταλού δεξιού μπακ στην Ιταλία και την σχέση του με την Μίλαν.

Σε μία ερώτηση που του έγινε σχετικά με την απόφασή του να παίξει στον Παναθηναϊκό εκείνος απάντησε πως εκείνα που τον έπεισαν να έρθουν ήταν το γεγονός ότι οι «πράσινοι» τον ήθελαν πραγματικά, αλλά και ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος έπειτα από τόσα χρόνια. Ακόμη, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ανέφερε πως έπαιξε ρόλο στην απόφασή του και η πόλη της Αθήνας, που πάντα τον συνάρπαζε.

Τέλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην μεγάλη του αγάπη, Μίλαν τονίζοντας πως όσο καιρό αγωνιζόταν εκεί και φορούσε την φανέλα της εκπλήρωνε ένα παιδικό του όνειρο.

Αποσπάσματα από την συνέντευξη του Καλάμπρια

Για την απόφαση να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό

«Ήμουν ελεύθερος και επέλεξα να μην περιμένω τη Σέριε Α. Ο Παναθηναϊκός με ήθελε πραγματικά: έχουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα εδώ και χρόνια, κι αυτός είναι ο στόχος μας. Η Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη ιστορία που πάντα με γοήτευε».

Για τον δεσμό του με την Μίλαν

«Η Μίλαν ήταν πάντα η αγαπημένη μου ομάδα. Ως παιδί, πήγαινα στο γήπεδο και ονειρευόμουν να φορέσω εκείνη τη φανέλα. Τα κατάφερα για αρκετά χρόνια και κέρδισα. Θα είχα μείνει στη Μίλαν για πάντα. Ακόμα και δωρεάν. Απόλαυσα κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής και είμαι απίστευτα περήφανος γι’ αυτό. Η Μίλαν υπήρξε σχεδόν ολόκληρη η ζωή μου μέχρι τώρα: με βοήθησε να μεγαλώσω και θα είμαι πάντα ευγνώμων».

Για το αν βλέπει τα παιχνίδια των «Ροσονέρι»:

«Βλέπω τα παιχνίδια της Μίλαν από την Ελλάδα; Φυσικά, και μετά ίσως σχολιάζω με τους πρώην συμπαίκτες μου. Θα τους υποστηρίζω πάντα»

Με ποιους έχει ακόμα επικοινωνία:

«Με τον Λοκατέλι και τον Κουτρόνε, αλλά και τους Γκάμπια, Τεό Ερναντέζ και κάποιους ακόμα»

Για τους ικανότερους συμπαίκτες του:

«Σαν ακραίος αμυντικός, θα έλεγα ο Τεό Ερναντέζ, που ήταν και είναι ένας παίκτης διαφορετικού επιπέδου από τους άλλους. Γενικά ο Τζίτζι Ντοναρούμα, ένας παίκτης που ήταν προορισμένος για να κάνει την δουλειά και προέρχεται από την ακαδημία του κλαμπ».

Για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας με την Μπολόνια

«Για μένα ήταν μια ανατροπή της μοίρας, ένα μείγμα συναισθημάτων», είπε ο Καλάμπρια. «Ένιωθα πως θα κερδίσουμε, και ήταν μια υπέροχη βραδιά για μένα και για την Μπολόνια. Με το τελευταίο σφύριγμα, γονάτισα και είχα πολλά στο μυαλό μου. Σκέφτηκα πρώτα και κύρια τους πρώην συμπαίκτες μου, και πήγα να προσπαθήσω να τους παρηγορήσω».

Για το είδωλό του:

«Πάντα θαύμαζα τον Πάολο Μαλντίνι. Σαν άνθρωπο και σαν παίκτη. Νομίζω πως ήταν ο καλύτερος αμυντικός στην ιστορία».

Για τους προπονητές με τους οποίους έχει την καλύτερη σχέση:

«Ο Πίπο Ιντζάγκι μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω το ντεμπούτο μου, ο Μιχαΐλοβιτς με ήθελε στην ομάδα αντί να με στείλει δανεικό. Σέβομαι τον Μπρόκι για τις ιδέες του για το ποδόσφαιρο και την ζωή. Ο Γκατούζο με εκτόξευσε πραγματικά και μετά ο Πιόλι, με τον οποίο μοιράστηκα τα πιο ικανοποιητικά μου χρόνια».