ΑΕΚ: Πανικός στην άφιξη της αποστολής στη Λιβαδειά
Θερμή υποδοχή επιφύλασσαν οι οπαδοί της ΑΕΚ στην αποστολή της Ένωσης στη Λιβαδειά κατά την άφιξή της στην πόλη της Βοιωτίας ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό.
Με καπνογόνα και συνθήματα οι Ενωσίτες έκαναν... πανικό υποδεχόμενοι το πούλμαν έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει η αποστολή.
🟡⚫ Τρομερή υποδοχή της αποστολής της ΑΕΚ στη Λιβαδειά!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 13, 2025
Υπάρχουν φίλοι της Ένωσης μέχρι και από τη Χίο!#aek #aekfc pic.twitter.com/WpyIppync7
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Σάββατο το βράδυ στη Λιβαδειά βρίσκονται οπαδοί της ΑΕΚ ακόμα και από τη Χίο!
Οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο της Λιβαδειάς, με τους γηπεδούχους να παραχωρούν ακόμα μια θύρα πέρα από αυτές που είχαν ανοίξει τις προηγούμενες μέρες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.