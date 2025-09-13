Με καπνογόνα και συνθήματα οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιούργησαν έναν κιτρινόμαυρο... πανικό στην υποδοχή της αποστολής στη Λιβαδειά, με φίλους της Ένωσης ακόμα και από τη Χίο!

Θερμή υποδοχή επιφύλασσαν οι οπαδοί της ΑΕΚ στην αποστολή της Ένωσης στη Λιβαδειά κατά την άφιξή της στην πόλη της Βοιωτίας ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό.

Με καπνογόνα και συνθήματα οι Ενωσίτες έκαναν... πανικό υποδεχόμενοι το πούλμαν έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει η αποστολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Σάββατο το βράδυ στη Λιβαδειά βρίσκονται οπαδοί της ΑΕΚ ακόμα και από τη Χίο!

Οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο της Λιβαδειάς, με τους γηπεδούχους να παραχωρούν ακόμα μια θύρα πέρα από αυτές που είχαν ανοίξει τις προηγούμενες μέρες.