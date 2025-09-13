Μεγάλη η ζήτηση των εισιτηρίων από τους φίλους της ΑΕΚ για το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό, με ορισμένα εισιτήρια στην κεντρική θύρα (την VIP) να είναι πλέον διαθέσιμα για τους κιτρινόμαυρους.

Μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο της θα έχει η ΑΕΚ στην κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, με τους οπαδούς της Ένωσης να αναμένεται να «κιτρινίσουν» τη Λιβαδειά.

Αρχικά στη διάθεση των οπαδών της ΑΕΚ είχαν τεθεί εισιτήρια στις θύρες 4 και 5 του γηπέδου της Λιβαδειάς, ενώ από χθες τέθηκε στη διάθεσή τους και η θύρα 6 καθώς η ζήτηση αυξανόταν.

Πλέον ο Λεβαδειακός «άνοιξε» και ορισμένα εισιτήρια στην κεντρική θύρα (που ονομάζεται και VIP) κάτω από τα δημοσιογραφικά, με τους φίλους της ΑΕΚ να ετοιμάζουν δυναμικό «παρών» όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε σεζόν στο παιχνίδι στη Λιβαδειά.

Η ΑΕΚ στοχεύει να κάνει το τρία στα τρία στο πρωτάθλημα, με τον Μάρκο Νίκολιτς ωστόσο να επισημαίνει τις δυσκολίες της συγκεκριμένης αναμέτρησης με δηλώσεις του στα κανάλια NovaSports και το γεγονός ότι η ομάδα του πρέπει να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό.