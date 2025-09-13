Βόκολος: «Πληρώσαμε μια στιγμή αδράνειας»

Ο Λεωνίδας Βόκολος εκτίμησε ότι ο Ατρόμητος πλήρωσε τη στιγμή αδράνειάς του στο δεύτερο γκολ του Άρη από τον Λορέν Μορόν υποστηρίζοντας επίσης ότι η ομάδα του έκανε τα πάντα για να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Ο Ατρόμητος πήρε το προβάδισμα απέναντι στον Άρη με το γκολ του Τζοβάρα αλλά οι «κίτρινοι» ήταν αυτοί που χαμογέλασαν τελευταίοι με τα τέρματα των Ντούντου, Μορόν και μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Λεωνίδας Βόκολος υποστήριξε ότι… «στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σε καλό επίπεδο σ’ ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ισορροπημένο. Πληρώσαμε μια στιγμή αδράνειας από την οποία βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και προχωράμε».

Σε ερώτηση για πράγματα που είδε και δεν του άρεσαν, απάντησε ότι… «πάντα υπάρχουν θετικά και αρνητικά πράγματα τα οποία κρατάμε από κάθε παιχνίδι».