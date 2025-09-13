Ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού βγήκε με αλλαγή στον αγώνα απέναντι στον Πανσερραϊκό και έτσι υπάρχει θέμα για αυτόν ενόψει Πάφου.

Ο Ζέλσον φαινόταν να είχε θέμα από το 10ο λεπτό. Στη συνέχεια έμεινε στο ματς με τον Ολυμπιακό, ωστόσο στο 17ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή με πρόβλημα στο πόδι του για να μπει ο Στρέφετσα στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Η κατάσταση του Πορτογάλου θα εκτιμηθεί προφανώς αλλά υπό το συγκεκριμένο πρίσμα υπάρχει ήδη αμφιβολία για την παρουσία του στον αγώνα με την Πάφο.