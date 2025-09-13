Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός: Ο Μαρινάκης στο Καραϊσκάκης
Ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης, στην επιστροφή της ομάδας στη δράση με στόχο το 3/3 κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Η προσπάθεια του Ολυμπιακού για το 3/3 απέναντι στον Πανσερραϊκού σ' ένα γεμάτος Καραϊσκάκης ξεκινά στις 18.00 σε live περιγραφή από το Gazzetta. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out, ενώ στο πλευρό της ομάδας είναι κι ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Θυμίζουμε ότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχουν κάνει το 2/2 και θέλουν σήμερα το απόλυτο ώστε να να πάνε με 9 βαθμούς στο σακούλι στο ΟΑΚΑ την άλλη εβδομάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.