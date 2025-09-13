Ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης, στην επιστροφή της ομάδας στη δράση με στόχο το 3/3 κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Η προσπάθεια του Ολυμπιακού για το 3/3 απέναντι στον Πανσερραϊκού σ' ένα γεμάτος Καραϊσκάκης ξεκινά στις 18.00 σε live περιγραφή από το Gazzetta. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out, ενώ στο πλευρό της ομάδας είναι κι ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Θυμίζουμε ότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχουν κάνει το 2/2 και θέλουν σήμερα το απόλυτο ώστε να να πάνε με 9 βαθμούς στο σακούλι στο ΟΑΚΑ την άλλη εβδομάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό.