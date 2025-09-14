Λαφόν: «Μας βγήκε η κούραση με τον Λεβαδειακό, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία»

Ο Αλμπάν Λαφόν αναφέρθηκε στο ματς με τον Λεβαδειακό και το τι πήγε στραβά στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, αλλά και σε κείνα που πρέπει να κάνουν εκείνος και οι συμπαίκτες του για να πετύχουν τους στόχους τους.

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά (14/09-18:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις αυτές θα προβληθούν στο πλαίσιο της εκπομπής Sportshow πριν την συγκεκριμένη αναμέτρηση στο «Πανθεσσαλικό».

Ο 26χρονος Ιβοριανός κίπερ μίλησε για το πρώτο διάστημα που δεν έπαιζε στην ομάδα και πως το χρησιμοποίησε ενώ τόνισε πως είναι χαρούμενος που έκανε το ντεμπούτο του με τους «πρασίνους».

Ανέφερε πως το «τριφύλλι» έπαιξε καλά στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο ημίχρονο δεν παρουσίασε το πρόσωπο που θα έπρεπε θεωρώντας ως εξήγηση την κούραση, η οποία διευκρίνισε όμως πως δεν αποτελεί δικαιολογία.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως, αν θέλουν να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους, θα πρέπει εκείνη να έχουν συναίσθηση της κατάστασης, να κάνουν καλή δουλειά και να παίρνουν θετικά αποτελέσματα.

Οι δηλώσεις του Αλμπάν Λαφόν

Προερχόσουν από μια μακρά περίοδο απραξίας, αλλά μέσα σε λίγες ημέρες έκανες το ντεμπούτο σου με τον Παναθηναϊκό και κλήθηκες στην Εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού. Πως επέδρασε αυτό στην ψυχολογία σου;

«Είναι αλήθεια πως είχα μια περίοδο προσαρμογής, δεν αγωνιζόμουν αλλά δήλωνα το παρών. Ήταν για εμένα μια ευκαιρία να μπορέσω να αντλήσω ορισμένες πληροφορίες. Όσον αφορά την κλήση μου στην Ακτή Ελεφαντοστού, αυτό αποτέλεσε μια αλλαγή. Θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έπαιξα το πρώτο μου ματς με τον σύλλογο, πιστεύω πως θα προχωρήσουμε σωστά και θα έχουμε καλά αποτελέσματα».

Στο ντεμπούτο σου με την ομάδα είδες τους συμπαίκτες σου να είναι κυριαρχικοί, να προηγούνται και να χάνουν πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος να έρχεται αυτό το αποτέλεσμα καθώς δεν υπήρξε συνέχεια στην απόδοση. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξετε, όχι μόνο στο επόμενο παιχνίδι αλλά και σε αυτά που ακολουθούν προκειμένου να έχετε μια σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης;

«Ναι είναι αλήθεια πως κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου τα πράγματα ήταν καλά για την ομάδα. Έπαιξε καλά, πέτυχε ένα γρήγορο γκολ, αλλά δυστυχώς κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου δεν ήμασταν καλοί, δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε, μας βγήκε και η κούραση. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Εάν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε τις φιλοδοξίες που έχουμε γι’ αυτή τη χρονιά με νίκες, θα πρέπει να έχουμε συναίσθηση της κατάστασης, να κάνουμε καλή δουλειά και να προχωρήσουμε με θετικά αποτελέσματα».