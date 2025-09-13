Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε με μία ανάρτησή του στο Instagram τους οκτώ παίκτες του με την μεγαλύτερη βαθμολογία στο FC26.

Νέα σεζόν σημαίνει και νέο FC. Το ηλεκτρονικό αυτό παιχνίδι αποτελεί μία από τις αγαπημένες συνήθειες τόσο των ποδοσφαιρόφιλων όσο και των ίδιων των παικτών πολλές φορές, οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να πειράζουν ο ένας τον άλλον για τις βαθμολογίες που έχουν σ' αυτό τόσο γενικά όσο και σε κάθε χαρακτηριστικό.

Στον «χορό» αυτό μπήκε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση όπου παρουσίασε τους οκτώ ποδοσφαιριστές του που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο νεοαποκτηθής Νταβίντε Καλάμπρια είναι εκείνος που απολαμβάνει την... μοναξιά της κορυφής, αφού η βαθμολογία του φτάνει το 78. Σε απόσταση μίας... ανάσας βρίσκεται ο Ματέους Τετέ με 77 ενώ στην τρίτη θέση ισοβαθμούν οι Μπακασέτας και Ντραγκόφσκι με 76. Την οκτάδα συμπληρώνουν τέσσερις παίκτες που έχουν την ίδια βαθμολογία, με τους Τζούρισιτς, Ίνγκασον, Λαφόν και Ρενάτο Σάντσες να φτάνουν στο 75.