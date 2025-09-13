Η «βαριά» ήττα της Εθνικής ομάδας από την Τουρκία στα ημιτελικά του EuroBasket ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Επίσημη... ταπεινωμένη» η Ελλάδα μετά την «βαριά» ήττα από τους Τούρκους.

Livesport: «Χάσαμε την μπάλα» απέναντι στην Τουρκία, «''Τούρμπο'' Ζοάο Μάριο» στην ΑΕΚ.

Φως των σπορ: «Όλα λάθος...» τραγικό βράδυ για την Εθνική μπάσκετ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ρίγος στη Ρίγα», το όνειρο έγινε εφιάλτης.

Ώρα των σπορ: «Το 10 το καλό» για την ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο, «Τελείωσε πριν αρχίσει...» το όνειρο για την Ελλάδα.