Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (13/9) στο Gazzetta
Η «βαριά» ήττα της Εθνικής ομάδας από την Τουρκία στα ημιτελικά του EuroBasket ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Επίσημη... ταπεινωμένη» η Ελλάδα μετά την «βαριά» ήττα από τους Τούρκους.
Livesport: «Χάσαμε την μπάλα» απέναντι στην Τουρκία, «''Τούρμπο'' Ζοάο Μάριο» στην ΑΕΚ.
Φως των σπορ: «Όλα λάθος...» τραγικό βράδυ για την Εθνική μπάσκετ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ρίγος στη Ρίγα», το όνειρο έγινε εφιάλτης.
Ώρα των σπορ: «Το 10 το καλό» για την ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο, «Τελείωσε πριν αρχίσει...» το όνειρο για την Ελλάδα.
