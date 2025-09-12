Ολυμπιακός: Στις 17:30 μέσω Internet τα τελευταία εισιτήρια για Πανσερραϊκό
Στις 17:30 θα είναι διαθέσιμα στο www.olympiacos.org τα εναπομείναντα (15€, 25€) εισιτήρια για το Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός τα οποία θα προκύψουν από τις επιστροφές χορηγών (συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ). Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας είναι ενεργοποιημένη και ως εκ τούτου όσοι κάτοχοι διαρκείας δεν είναι εφικτό να δώσουν το παρών στο Καραϊσκάκη στην προσεχή αναμέτρηση, αλλά και στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια, μπορούν να τα μεταβιβάζουν, ώστε καμία θέση να μη μένει κενή. Θυμηθείτε εδώ τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας.
