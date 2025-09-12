«Εξαφανίζονται» και τα τελευταία εισιτήρια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό το Σάββατο στο Καραϊσκάκη (13/9, 18:00).

Στις 17:30 θα είναι διαθέσιμα στο www.olympiacos.org τα εναπομείναντα (15€, 25€) εισιτήρια για το Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός τα οποία θα προκύψουν από τις επιστροφές χορηγών (συμβατικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ). Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας είναι ενεργοποιημένη και ως εκ τούτου όσοι κάτοχοι διαρκείας δεν είναι εφικτό να δώσουν το παρών στο Καραϊσκάκη στην προσεχή αναμέτρηση, αλλά και στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια, μπορούν να τα μεταβιβάζουν, ώστε καμία θέση να μη μένει κενή. Θυμηθείτε εδώ τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας.