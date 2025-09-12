Πρώτη αποστολή για Ποντένσε, εκτός οι Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό με τον Ποντένσε να βρίσκεται σ' αυτή για πρώτη φορά, μετά την επιστροφή του και τους Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ να μένουν εκτός.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των «ερυθρολεύκων» για τον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/09-18:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε σε κείνη για πρώτη φορά τους νεοαποκτηθέντες Ντάνιελ Ποντένσε, Μεχντί Ταρέμι και Γκουστάβο Μάνσα. Το... βάπτισμα του πυρός σε μία τέτοια πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Έξαρχος.

Εκτός έμειναν οι Ροντινέι, Γιαρέμτσουκ και Πνευμονίδης.