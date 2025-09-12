Ολυμπιακός: Πρώτη αποστολή για Ποντένσε, εκτός οι Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ με τον Πανσερραϊκό
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των «ερυθρολεύκων» για τον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/09-18:00) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε σε κείνη για πρώτη φορά τους νεοαποκτηθέντες Ντάνιελ Ποντένσε, Μεχντί Ταρέμι και Γκουστάβο Μάνσα. Το... βάπτισμα του πυρός σε μία τέτοια πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Έξαρχος.
Εκτός έμειναν οι Ροντινέι, Γιαρέμτσουκ και Πνευμονίδης.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
#OLYPAN: The Squad 📋 pic.twitter.com/O189dRyWEh— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 12, 2025
