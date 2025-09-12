Ο Κ. Νικολακόπουλος επιχειρεί μέσα από το blog του στο gazzetta να δώσει μία απάντηση για τον «άσο» στον Ολυμπιακό.

Υπάρχει μία αίσθηση για το ματς με τον Πανσερραϊκό, ότι κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού θα είναι ο Πασχαλάκης.

Με το σκεπτικό ότι ο έμπειρος τερματοφύλακας θα παίξει την Τετάρτη με την Πάφο στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ, απόντος του τιμωρημένου Τζολάκη. Να έχει, δηλαδή, ένα παιχνίδι στα πόδια του πριν αγωνιστεί σε ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς.

Δεν είναι παράλογο το σκεπτικό, αλλά εγώ δεν θα έβλεπα να παίζει αύριο ο Πασχαλάκης. Τον Τζολάκη θα έβλεπα. Για δύο πολύ ξεκάθαρους λόγους.

Πρώτος, το ενδεχόμενο ενός τραυματισμού αύριο του Πασχαλάκη! Αν παίξει και τραυματιστεί, έστω κι αν δεν έχει κάτι σοβαρό, αλλά αρκετό για να τον θέσει νοκ άουτ για το Τσάμπιονς Λιγκ, τότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει με την Πάφο έχοντας τερματοφύλακα τον Κουράκλη η, τον Έξαρχο, δύο παιδιά από την Ακαδημία του, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται λόγω της απειρίας τους.

Δεύτερος, η ξεκάθαρη απόφαση του Μεντιλίμπαρ να δίνει τα παιχνίδια πρωταθλήματος στον Τζολάκη. Πέρυσι τον είχε βάλει σε όλα, πλην ενός, στο τέλος, για να πάρει μία ευκαιρία κι ο Αναγνωστόπουλος. Ο Πασχαλάκης ήταν αυτός που έπαιζε πάντα στο Κύπελλο και παρότι αγωνίστηκε σε μεγάλα παιχνίδια (τέσσερα ντέρμπι και τον τελικό) ο Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν τον έβαλε αμέσως πριν σε κάποιο παιχνίδι πρωταθλήματος, για να τον «προετοιμάσει». Άρα, γιατί να σκεφτεί να το κάνει τώρα…

Υπό αυτές τις συνθήκες, περισσότερο τον Τζολάκη θα έβλεπα αύριο κι όχι τον Πασχαλάκη, ο οποίος έχει συνηθίσει από πέρυσι να παίζει απευθείας στα βαθιά! Και στα φιλικά τα είχε πάει αρκετά καλά, έχοντας μηδέν παθητικό στο ημίχρονο που έπαιξε με την ΝΑΚ Μπρέντα (3-2), ένα γκολ παθητικό στο 90λεπτο με την Χέρενβεν (1-1) και ένα γκολ παθητικό στο ημίχρονο που έπαιξε με τη Νάπολι (1-2).

Νομίζω ότι θα μπορούσε να παίξει και περισσότερο στην προετοιμασία ο Πασχαλάκης, από την άλλη όμως έπρεπε κι ο Μπότης να έχει τις ευκαιρίες, ως 3ος πλέον τερματοφύλακας, μετά την αποχώρηση του Αναγνωστόπουλου.

Στον τελευταίο είναι προφανές ότι κόστισε εκείνο το γκολ που έφαγε, με απόλυτη ευθύνη του, στο πρώτο λεπτό σε εκείνο το μοναδικό ματς που είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ, στο 4-2 στο Καραϊσκάκη.

Άσχετο: Η τελευταία ενημέρωση που έχει ο Ολυμπιακός από την Πάφο είναι ότι ο κυπριακός σύλλογος θα χρειαστεί για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης ένα αριθμό εισιτηρίων από 500 έως 1000 κι ότι περιμένει ακόμη λίγες ημέρες για να το ξεκαθαρίσει. Με τους ανθρώπους της Πάφου να λένε ότι μέσα σε αυτό τον αριθμό είναι και Κύπριοι οπαδοί της Πάφου που ζουν στην Αθήνα και είναι και οπαδοί του Ολυμπιακού.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το αργότερο έως την Κυριακή περιμένουν στον Ολυμπιακό τον Γιάρεμτσουκ πίσω στο Ρέντη-μπορεί να βρίσκεται κι αύριο στην Αθήνα, έγκαιρα για να είναι στην εξέδρα στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ουκρανός συμπληρώνει δύο εβδομάδες απουσία από το προπονητήριο της ομάδας, καθώς ήταν στην πατρίδα του κι έκανε κι εκεί πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα με τη γάμπα του. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν σε επικοινωνία με τον Κοβάσεβιτς και τον γιατρό της ομάδας, που τον περιμένουν για να δουν σε τι κατάσταση θα επιστρέψει.

Το ίδιο φυσικά κι ο Μεντιλίμπαρ, που ναι μεν έχει στη διάθεση του τον Ταρέμι, ωστόσο ο Ιρανός είναι μόλις τρεις ημέρες στο Ρέντη και προέρχεται από ένα δύσκολο καλοκαίρι, αφού δεν υπολογίζονταν από τον νέο προπονητή της Ίντερ και δεν έπαιξε ούτε σε ένα φιλικό. Οπότε εύλογα θα θέλει τον χρόνο του.

Αυτό, άλλωστε, φάνηκε και στο Κύπελλο Κεντρικής Ασίας, όπου δεν έπαιξε βασικός σε κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια του Ιράν, κάτι πρωτοφανές για τον Ταρέμι, που είναι το πρώτο όνομα της Εθνικής του και πάντοτε έπαιζε βασικός και δη από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Και είναι και λογικό μετά από μία τέτοια προετοιμασία με την προηγούμενη ομάδα του, να θέλει χρόνο ο Ιρανός, όσο έμπειρος και καλός παίκτης κι αν είναι.

Αντιλαμβάνεται, λοιπόν ο καθένας ότι ο Μεντιλίμπαρ θα ήθελε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη διάθεση του και τον Γιάρεμτσουκ, που «τον ξέρει και μας ξέρει», ώστε να έχει δύο εναλλακτικές επιλογές για τη θέση του Ελ Κααμπί. Μόνο που ο Ουκρανός έχει να παίξει από τις 2 Αυγούστου κι έκτοτε δεν έκανε και ποτέ κανονικά προπονήσεις για ένα σοβαρό χρονικό διάστημα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τον Μίλισιτς, νέο στόπερ του Ολυμπιακού στην Κ19