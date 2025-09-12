Μέρος του προγράμματος ο Καμαρά, ξεκίνησε ατομικό ο Ντεσπόντοφ

Ο Μαντί Καμαρά έκανε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του, αφού έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης.

Ευχαρίστα νέα περίμεναν τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην προπόνηση της Παρασκευής, αφού είδε τον Μαντί Καμαρά να ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού προγράμματος και να κάνει σημαντικό βήμα για την επιστροφή του ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο την Κυριακή (14/09-21:30).

Καλά ήταν τα νέα και για τον Ντεσπόντοφ, που ξεκίνησε να κάνει ατομικό πρόγραμμα, μετά τις συνεχόμενες ημέρες που έκανε θεραπείες, αλλά φυσικά δεν προλαβαίνει το προσεχές παιχνίδι.

Η προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και οικογενειακό δίτερμα.

Το Σάββατο (13.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα.