Η Θέλτα έχει προχωρήσει σε εργασίες στο Μπαλαϊδος και θα γίνουν τα εγκαίνια στο ματς με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ στις 2 Οκτωβρίου έχει δύσκολη αποστολή στο Europa League.

Για τη 2η αγωνιστική ο Δικέφαλος θα φιλοξενηθεί στο Βίγκο από τη Θέλτα και θα επιδιώξει να πάρει σπουδαίο αποτέλεσμα σε μία χώρα που δεν έχει πανηγυρίσει τη νίκη μέχρι στιγμής κόντρα σε Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Γρανάδα.

Στον αγώνα που θα γίνει στο Μπαλαϊδος, λοιπόν, η Θέλτα θα παρουσιάσει έναν νέο ηλεκτρονικό πίνακα. Στο ματς με τον Δικέφαλο, παράλληλα, θα εγκαινιαστεί και μία εξέδρα στην πλευρά «Gol».

Η εξέδρα «Gol» του δημοτικού σταδίου του Βίγο βρίσκεται υπό ανακατασκευή και είναι το τελευταίο τμήμα που απομένει για την ολοκλήρωση της συνολικής ανακαίνισης του γηπέδου. Λόγω των έργων, η Θέλτα αναγκάστηκε να τοποθετήσει έναν νέο πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φιλάθλων που από τις θέσεις τους δεν μπορούν να δουν τον υπάρχοντα πίνακα στην εξέδρα «Marcador».

Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, η Θέλτα θα εγκαινιάσει και την εξέδρα χωρητικότητας 600 θεατών στον εξωτερικό χώρο της «Gol», έπειτα από την έγκριση που έδωσαν οι απεσταλμένοι της UEFA.