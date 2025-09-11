Άρης: Μπήκε ο Ράτσιτς, παραμένουν εκτός Πέρεθ και Δώνης
Ο Ούρος Ράτσιτς επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και πήρε μέρος στη σημερινή (11/9) προπόνηση του Άρη, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Σερβία. Στην ενημέρωσή της η ΠΑΕ Άρης ανέφερε ότι… «Το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ (στη σημερινή προπόνηση συμμετείχε και ο Ούρος Ράτσιτς, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σερβίας) ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (οι τραυματίες Κάρλες Πέρεθ και Τάσος Δώνης ακολούθησαν τα προγράμματά τους).
Αύριο, Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση της μεσημεριανής προπόνησης στο «Δασυγένειο» θα ανακοινωθεί η αποστολή του μεθαυριανού αγώνα με την ομάδα του Περιστερίου».
