Κατάμεστο αναμένεται να είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό το απόγευμα του Σαββάτου (13/9, 18:00).

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα γεμίσουν για πρώτη φορά φέτος το Γ. Καραϊσκάκης και θα το κάνουν κόντρα σε μη εμπορικό αντίπαλο.

Ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα έπαιξε κεκλεισμένων των θυρών με τον Αστέρα Τρίπολης και την δεύτερη αγωνιστική αντιμετώπισε τον Βόλο εκτός έδρας, όπου κι εκεί οι οπαδοί του είχαν δυναμική παρουσία.

Τώρα θα γεμίσει και το φαληρικό γήπεδο, αφού δύο μέρες πριν από τη σέντρα, έχουν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Πανσερραϊκό.

Η προπώληση συνεχίζεται κανονικά μέσω Internet (www.olympiacos.org).

Θυμηθείτε τον τρόπο εξασφάλισης εισιτηρίων για το παιχνίδι του Σαββάτου στο Καραϊσκάκη σ' αυτόν τον σύνδεσμο.

