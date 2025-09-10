Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη νοοτροπία του νικητή που πρέπει να βγάλει ξανά η ΑΕΚ στο γήπεδο με την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης μέχρι τη δεύτερη διακοπή του Οκτωβρίου και για το επόμενο στάδιο βελτίωσης.

Το διάστημα των Εθνικών ομάδων πέρασε και σιγά - σιγά... ζεσταίνονται οι μηχανές για την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης. Για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ είναι μια ευκαιρία για μερικές ανάσες είναι η αλήθεια. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους παίκτες των μεγάλων ομάδων καθώς αρκετοί από αυτούς έχουν υποχρεώσεις με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα και μπόλικα ταξίδια. Έτσι και στην ΑΕΚ καθώς δέκα από τις μονάδες του βασικού rotation απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην έχει τη δυνατότητα να δουλέψει όπως ακριβώς θα επιθυμούσε, όπως και κάθε προπονητής σε ομάδα που έχει διψήφιο αριθμό διεθνών.

Από αύριο ωστόσο η πλειοψηφία των παικτών που έλειπαν θα έχουν ενσωματωθεί ξανά στις προπονήσεις της ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να προετοιμάζει τους παίκτες του για μια νέα σειρά αγώνων μέχρι την επόμενη διακοπή του Οκτωβρίου. Μια σειρά αναμετρήσεων στην οποία τα πέντε από τα επτά παιχνίδια περιλαμβάνουν εκτός έδρας δοκιμασίες. Η αρχή γίνεται με ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό την Κυριακή, το οποίο οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καθώς κρύβει παγίδες. Σημαντικό φυσικά το γεγονός ότι η Ένωση θα έχει τη δυναμική στήριξη του κόσμου της που θα «κιτρινίσει» τη Λιβαδειά.

Πάνω από όλα βέβαια αυτό που μετράει είναι οι παίκτες του Νίκολιτς να διατηρήσουν το ισχυρό mindset που είχαν δείξει στο ξεκίνημα της σεζόν και στην Ευρώπη. Κάτι που έφερε 3/3 προκρίσεις και την είσοδο στη League Phase του Conference League, αλλά και το 2/2 στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αυτή η σοβαρή νοοτροπία νικητή που είχε δείξει η ΑΕΚ πριν τη διακοπή πρέπει να διατηρηθεί με την επανέναρξη. Αρχικά για τα παιχνίδια εντός των συνόρων που προηγούνται καθώς για την Ευρώπη που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το κλαμπ έχει μπει για λίγο μια άνω τελεία.

Η Ευρώπη για την ώρα μπορεί να περιμένει

Η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη League Phase του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε στη Σλοβενία στις αρχές του Οκτώβρη. Και ο Νίκολιτς αυτό που θέλει τη δεδομένη στιγμή είναι οι παίκτες του αφού σημείωσαν τη μεγάλη επιτυχία των τριών σερί ευρωπαϊκών προκρίσεων, να αφοσιωθούν πρώτα στα παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων. Ήταν κάτι άλλωστε που είχε πει ευθέως μιλώντας μετά το τελευταίο ματς πριν τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, όταν η ΑΕΚ είχε ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο το πιο δύσκολο κομμάτι που είχε μπροστά της.

Η διακοπή για τις Εθνικές ομάδες βρήκε τους κιτρινόμαυρους σε εξαιρετική κατάσταση έπειτα από το ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα ποτέ δεν κάνει καλό σε οποιαδήποτε ομάδα σε ανοδική πορεία να βάζει... φρένο στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Εκεί είναι και το κλειδί. Ο Νίκολιτς να προετοιμάσει με τον ίδιο τρόπο τους παίκτες του ώστε να βγάλουν την ίδια αποφασιστικότητα στο χορτάρι. Το δεύτερο ζήτημα είναι να περάσει και στο επόμενο επίπεδο προκειμένου εκτός της διατήρησης της σωστής νοοτροπίας να υπάρξει και βελτίωση.

Για παράδειγμα στους ευρωπαϊκούς αγώνες και στα παιχνίδια πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή, ένα κομμάτι που είχε επισημάνει αρκετές φορές ο Νίκολιτς ήταν τα τελειώματα των φάσεων. Η ΑΕΚ ήταν παραγωγική, αλλά δεν σκόραρε όσες φορές θα επιθυμούσε ο Σέρβος κόουτς με βάση την ποιότητα των ευκαιριών που δημιουργούσε. Συνεπώς το κομμάτι της αποτελεσματικότητας είναι ένας τομέας που έχει περιθώρια βελτίωσης σε σχέση με όσα είδαμε στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ εξίσου σημαντική είναι φυσικά και η διατήρηση της συμπαγής ανασταλτικής λειτουργίας που αποτέλεσε και βάση του επιτυχημένου ξεκινήματος με 5/8 clean sheets. Για τον λάτρη του «μηδέν παθητικού» Νίκολιτς...