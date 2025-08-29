Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο (30/8, 19:00) και στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά οι Καμπελά και Στρεφέτσα. Εκτός ο Γιάρεμτσουκ.



Με τους Στρεφέτσα και Καμπελά να συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στην αποστολή ενός επίσημου αγώνα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο (30/8, 19:00).

Ο δύο μεσοεπιθετικοί των «ερυθρόλευκων» ήταν τιμωρημένοι στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League και αφού εξέτισαν κόντρα στον Asteras Aktor είναι κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ωστόσο, εκτός επιλογών έμεινε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός ένιωσε πάλι ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και έτσι δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τους Πειραιώτες, που θα έχουν ως ξεκάθαρη λύση στη θέση του φορ τον Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά οι παίκτες που πήρε μαζί του ο Ισπανός προπονητής:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έζε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί