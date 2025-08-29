Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με τον Βόλο
Με τους Στρεφέτσα και Καμπελά να συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στην αποστολή ενός επίσημου αγώνα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο (30/8, 19:00).
Ο δύο μεσοεπιθετικοί των «ερυθρόλευκων» ήταν τιμωρημένοι στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League και αφού εξέτισαν κόντρα στον Asteras Aktor είναι κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ωστόσο, εκτός επιλογών έμεινε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός ένιωσε πάλι ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και έτσι δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τους Πειραιώτες, που θα έχουν ως ξεκάθαρη λύση στη θέση του φορ τον Ελ Κααμπί.
Αναλυτικά οι παίκτες που πήρε μαζί του ο Ισπανός προπονητής:
Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έζε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.