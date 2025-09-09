Ανέβασε ρυθμούς ο Μαντί Καμαρά στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την Τρίτη (9/9) τη δουλειά με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ενόψει της επανέναρξης των υποχρεώσεών του, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αναμένει την επιστροφή των διεθνών που λείπουν με τις Εθνικές τους ομάδες.

Ο Μαντί Καμαρά ανεβάζει ρυθμούς καθώς πραγματοποίησε μέρος της προπόνησης, ενώ στη συνέχεια έκανε ατομικό. Όσο για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ακολούθησε θεραπεία λόγω του τραυματισμού που έχει υποστεί.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και παιχνίδι στο φινάλε. Την Τετάρτη (10.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00.