Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα από την 4η έως και την 15η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 2025-26.

Η Λίγκα έκανε γνωστό το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος από την 4η έως και στην 15η αγωνιστική. Επι του προγράμματος μία απαραίτητη σημείωση είναι πως το γήπεδο της ΠΑΕ Κηφισιάς θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Πρακτικά λοιπόν δεν έχουν οριστεί οι έδρες στα εντός έδρας παιχνίδια της Κηφισιάς κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε επόμενο ΔΣ της Λίγκας.

Το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός την 4η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή (21/9) στις 21:00. Το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός την 6η αγωνιστική την Κυριακή (5/10) στις 20:30, ενώ το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική την Κυριακή (19/10) στις 21:00.

Την 8η αγωνιστική το Ολυμπιακός - ΑΕΚ θα λάβει χώρα την Κυριακή 26/10 στις 21:00 και τη 10η αγωνιστική το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ την Κυριακή (9/11) στις 21:00. Το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή (30/11) στις 21:00 και το ΠΑΟΚ - Άρης για τη 13η αγωνιστική ορίστηκε την Κυριακή (7/12) στις 21:00.

