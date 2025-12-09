Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της σημερινής (9/12) καθοριστικής μάχης των νταμπλούχων Ελλάδος στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, καθώς σήμερα (9/12) παίζουν τη... ζωή τους στο φετινό Champions League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο ''Astana Arena'' από την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του θεσμού και, έχοντας μόλις 2 πόντους από τα προηγούμενα ματς, γνωρίζει πως δεν έχει περιθώριο για άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης, αν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Παρά το ιδιαίτερο των καιρικών συνθηκών (πολύ κρύο, παγετός) που επικρατεί στο Καζακστάν, υπάρχει αισιοδοξία στις τάξεις των Πειραιωτών για θετικό αποτέλεσμα. Η σέντρα έχει προγραμματιστεί σε περίεργη ώρα, στις 17:30 (20:30 τοπική) και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 1.