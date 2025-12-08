Η U19 του Ολυμπιακού προπονήθηκε στην Αστάνα ενόψει του αγώνα με την Καϊράτ για το UEFA Youth League (στις 9 το πρωί της Τρίτης).

Την τελευταία της προπόνηση πραγματοποίησε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στην Αστάνα, πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League, όπου με νίκη οι «Ερυθρόλευκοι» θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η U19 του Θρύλου το πρωί της Δευτέρας (08/12) προπονήθηκε στην «Astana Arena» και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα της Τρίτης, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 09:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο προπονητής Γιώργος Σίμος και οι συνεργάτες του δουλεύουν εδώ και μέρες το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς στόχος όλων είναι η ομάδα να προκριθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά στα νοκ άουτ του UEFA Youth League. Ο προπονητής των Πειραιωτών δήλωσε πως τόσο εκείνος, όσο και οι παίκτες του έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τον αγώνα και πως πιστεύει στην πρόκριση.

Αναλυτικά: «Έχουμε μπροστά μας τον έκτο και σημαντικότερο αγώνα σε αυτή τη διοργάνωση και ο στόχος μας είναι η νίκη που θα μας φέρει την πρόκριση, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και στους προηγούμενους 5 αγώνες.

Έχουμε προπονηθεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Η απόδοση μας και η αγωνιστικότητα μας να είναι αντάξια στα ευρωπαϊκά στάνταρ του Ολυμπιακού, έτσι ώστε να καθορίσουν και το αποτέλεσμα. Η επίτευξη του στόχου είναι το μεγαλύτερο κίνητρο μας».