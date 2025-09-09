Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοινώθηκε από τον Άρη με τον Ανδαλουσιανό κόουτς να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση στους «κίτρινους».

Η εποχή Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε και επίσημα στον Άρη καθώς ο Σεβιγιάνος κόουτς ανακοινώθηκε στην τεχνική ηγεσία των «κίτρινων» μετά το διαζύγιο με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Την Τρίτη (9/9) ο Χιμένεθ είχε και την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες του Άρη στο Δασυγένειο. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, ενώ πριν την έναρξη του προγράμματος πραγματοποίησε και μια ομιλία στους ποδοσφαιριστές του.

