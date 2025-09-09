Χιμένεθ: Πρώτη προπόνηση ως προπονητής του Άρη
Η εποχή Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε και επίσημα στον Άρη καθώς ο Σεβιγιάνος κόουτς ανακοινώθηκε στην τεχνική ηγεσία των «κίτρινων» μετά το διαζύγιο με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.
Την Τρίτη (9/9) ο Χιμένεθ είχε και την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες του Άρη στο Δασυγένειο. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, ενώ πριν την έναρξη του προγράμματος πραγματοποίησε και μια ομιλία στους ποδοσφαιριστές του.
Δείτε τα πρώτα «κλικς» του Μανόλο Χιμένεθ στο «Δασυγένειο»:
