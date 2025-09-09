Η ΠΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Μανόλο Χιμένεθ και τους συνεργάτες του η οποία προβλέπει συνεργασία μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ έχει πιάσει δουλειά από την περασμένη Παρασκευή (5/9), το μόνο που απέμενε για την επικύρωση της συμφωνίας του με τον Άρη ήταν η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Αυτό έπραξαν οι «κίτρινοι» κάνοντας παράλληλα γνωστά και τα ονόματα των συνεργατών του. Χεσούς Καλντερόν και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Ιωνικού Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι έχουν ρόλο άμεσων συνεργατών του Ισπανού προπονητή. Ο Πάμπλο Αράνς ανέλαβε γυμναστής και ο Χακόμπο (πρώην παίκτης ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης.) είναι ο νέος προπονητής τερματοφυλάκων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι… «η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Manolo Jimenez μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Manuel Jiménez Jiménez, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1964 στο Αραχάλ της Σεβίλλης. Μετά από μια πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής αφιερωμένη στη Sevilla, ο Manolo Jimenez ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη δεύτερη ομάδα της Sevilla. Τον Οκτώβρη του 2007 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα των Ανδαλουσιάνων, τους οποίους καθοδήγησε σε 135 αγώνες.

Το 2010 ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Α.Ε.Κ. και στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας. Τον Ιανουάριο του 2012 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Real Zaragoza και σχεδόν ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στο Κατάρ για λογαριασμό της Al Rayann. Εκεί στέφθηκε πρωταθλητής για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα τη σεζόν 2014-’15.

Τον Ιανουάριο του 2017 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη δεύτερη θητεία του στην Α.Ε.Κ. κατακτώντας ένα ακόμη πρωτάθλημα, αυτή τη φορά της Super League την αγωνιστική περίοδο 2017-’18. Μεσολάβησαν μερικοί μήνες και λίγοι αγώνες στον πάγκο της Las Palmas πριν ο Jimenez επιστρέψει ξανά στην Α.Ε.Κ. τον Φεβρουάριο του 2019 αυτή τη φορά, όμως, για σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν τεσσάρων μηνών.

Τον Οκτώβριο του 2019 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Al Wahda. Μεσολάβησε μόνο ένα μικρό, τέταρτο πέρασμα από τον πάγκο της Α.Ε.Κ. για το τελείωμα της σεζόν 2020-’21, πριν επιστρέψει στα Εμιράτα και την Al Wahda, την οποία καθοδήγησε ως τον Μάρτιο του 2023.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς πέρασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στην Παραγουάη για να αναλάβει δουλειά στην Cerro Porteno. Αρχικά ως σύμβουλος και λίγο αργότερα ως πρώτος προπονητής. Την περασμένη σεζόν ο έμπειρος προπονητής επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Α.Π.Ο.Ε.Λ., καθοδηγώντας την κυπριακή ομάδα σε 27 αγώνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον περασμένο Μάρτιο.

Από σήμερα ο Manolo Jimenez ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Bienvenido Manolo!».