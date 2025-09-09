Οι περισσότεροι από τους συνολικά δέκα διεθνείς της ΑΕΚ ολοκληρώνουν απόψε τις υποχρεώσεις του και ο Μάρκο Νίκολιτς τους περιμένει να συγκεντρωθούν στα Σπάτα για να ξεκινήσει την προετοιμασία για ένα πρόγραμμα με αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αρχής γενομένης από αυτό απέναντι στον Λεβαδειακό.

Αυτό που εύχεται ο κάθε προπονητής στο διάστημα της διακοπής για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων είναι όλοι οι παίκτες του να επανέλθουν υγιείς. Και ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ο Σέρβος τεχνικός είχε δέκα παίκτες λιγότερους στα Σπάτα αυτές τις μέρες, αναμένοντας πλέον την επιστροφή τους μέσα στα επόμενα 24ωρα ώστε να ενσωματωθούν στις προπονήσεις.

Η ΑΕΚ θέλει να το πιάσει από εκεί που το άφησε πριν τη διακοπή, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με 3/3 προκρίσεις και είσοδο στη League Phase του Conference League, αλλά και το απόλυτο στο πρωτάθλημα με 2/2 στις πρώτες αγωνιστικές. Οι κιτρινόμαυροι με την επανέναρξη έχουν μπροστά τους ένα πρόγραμμα με αρκετές εκτός έδρας δοκιμασίες καθώς από τα επτά παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι την επόμενη διακοπή για τις Εθνικές τον Οκτώβριο, τα πέντε είναι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ΑΕΚ περιμένουν δύο σερί εκτός έδρας ματς με Λεβαδειακό και ΑΕΛ Novibet για το πρωτάθλημα, ενώ ενδιάμεσα θα έχει και το εκτός έδρας ματς με το Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου δεδομένα θα γίνει εκτεταμένο rotation. Έπειτα θα ακολουθήσει ακόμα ένα μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου, αυτή τη φορά στην OPAP Arena με τον Παναιτωλικό και το εντός έδρας ματς με τον Βόλο για το πρωτάθλημα, ενώ πριν τη διακοπή υπάρχει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη League Phase του Conference League με την Τσέλιε στη Σλοβενία και το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά.

Οι δέκα διεθνείς της ΑΕΚ που αναμένονται στα Σπάτα και η έναρξη της προετοιμασίας για Λεβαδειακό

Αυτό που θέλει ωστόσο ο Νίκολτς με την επιστροφή των διεθνών είναι η συγκέντρωση στο πρώτο και δύσκολο εκτός έδρας ματς στη Λιβαδειά που έρχεται την προσεχή Κυριακή (14/9, 20:00), όπου η Ένωση θα έχει και τη δυναμική στήριξη του κόσμου της. Οι περισσότεροι από τους συνολικά δέκα διεθνείς της ΑΕΚ ολοκληρώνουν απόψε τις υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι η ουσιαστική προετοιμασία για το ματς με τον Λεβαδειακό θα αρχίσει από την Πέμπτη.

Ο Ελίασον δεν αγωνίστηκε χθες με τη Σουηδία στο Κόσοβο καθώς δεν ήταν στο 100% από πλευράς ετοιμότητας και μένει να φανεί με την επιστροφή του αν είναι «οκ», ενώ επίσης από χθες βράδυ έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους τόσο ο Μάνταλος όσο και ο Ρότα με την Εθνική Ελλάδας, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να μην αγωνίζονται με τη Δανία. Ο Στρακόσα στο Αλβανία - Λετονία, ο Μαρίν στο Κύπρος - Ρουμανία, ο Γιόβιτς στο Σερβία - Αγγλία, ο Κοϊτά στο Μαυριτανία - Νότιο Σουδάν και ο Ζίνι στο Ανγκόλα - Μαυρίκιος ολοκληρώνουν και αυτοί απόψε τις υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους, ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης το ίδιο θα συμβεί και με τον Πινέδα στο Μεξικό - Νότια Κορέα, αλλά και με τον Πιερό στο Κόστα Ρίκα - Αϊτή, με τους τρεις τελευταίους να έχουν και τα πιο μακρινά ταξίδια για την επιστροφή στην Αθήνα.

Συνεπώς από την Πέμπτη και έπειτα ο Νίκολιτς θα έχει τη δυνατότητα να αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για Λιβαδειά, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει ρεπό για σήμερα Τρίτη. Ο Νίκολιτς το προηγούμενο διάστημα είχε τους Γκατσίνοβιτς και Περέιρα εκτός με προβλήματα τραυματισμών, ενώ μένει να φανεί αν οι διεθνείς επιστρέψουν απόλυτα έτοιμοι για την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.