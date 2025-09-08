Η αξιολόγηση του υλικού παράλληλα των αγωνιστικών αναγκών που διαπιστώθηκαν αλλά και της λύσης της συνεργασίας με τον Γιάκουμπ Μπράμπετς, φαίνεται ότι οδηγούν στην οριοθέτηση άλλων προτεραιοτήτων στη μεταγραφική ατζέντα του Άρη βάσει και των συζητήσεων του Μανόλο Χιμένεθ με τον Ρούμπεν Ρέγες.

Μέχρι στιγμής, το πακέτο συμπερασμάτων του Ισπανού προπονητή δημιουργήθηκε μέσα από την παρακολούθηση των επίσημων αγώνων του Άρη αλλά και της γενικής εικόνας που ούτως ή άλλως έχει για τη συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών. Από σήμερα, στα κριτήρια των αποφάσεών του θα ενταχθεί και η συμπεριφορά του καθενός στην καθημερινότητα του γκρουπ υπό την έννοια ότι η παρουσία στην προπόνηση της περασμένης Παρασκευής (5/9) είχε περισσότερο τον χαρακτήρα μιας πρώτης γνωριμίας. Πλέον όμως άπαντες είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν βάσει των κανόνων που ήδη έχει αναφέρει.

Παράλληλα όμως τρέχει η διαδικασία των επαφών για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας και μάλιστα, η λύση της συνεργασίας με τον Γιάκουμπ Μπράμπετς (πολύ λογικά) βάζει σε καθεστώς προτεραιότητας το ζήτημα ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας. Αυτή την άποψη διατύπωσε ο Μανόλο Χιμένεθ στις επαφές του με τον Ρούμπεν Ρέγες καθώς αυτή τη στιγμή στις θέσεις των στόπερ υπάρχουν οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Πέδρο Άλβαρο, Σούντμπεργκ και ο Λίντσεϊ Ροζ ο οποίος παρέμεινε επειδή δεν βρήκε συμβόλαιο αντίστοιχο με αυτό που έχει στον Άρη. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός γνωρίζει εξάλλου ότι δεν βρίσκεται στο πλάνο της ομάδας.

Το αριστερό άκρο της επίθεσης ούτως ή άλλως βρισκόταν σε… σειρά προτεραιότητας, πιστοποιήθηκε όμως και από τον ίδιο τον Ισπανό επιθετικό η ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας με αριστερό winger. Παράλληλα όμως έγινε νέα ευρεία συζήτηση επί του ενδεχομένου προσθήκης παίκτη και στην κορυφή της επίθεσης, δίχως όμως να εκτιμηθεί ότι αποτελεί άμεση ανάγκη. Προς το παρόν, στην κορυφή της σχετικής πυραμίδας παραμένει ο αριστερός ακραίος επιθετικός και ο κεντρικός αμυντικός.