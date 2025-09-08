Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ από δεξιά.

Το είχαμε κατανοήσει από την περασμένη σεζόν, ότι παρά την αντικειμενικά καλή παρουσία του Κοστίνια στον Ολυμπιακό, προτεραιότητα του Μεντιλίμπαρ για τη θέση του δεξιού μπακ ήταν ο Ρόντινεϊ. Και το είδαμε και τις δύο πρώτες αγωνιστικές της νέας σεζόν.

Εναντίον του Αστέρα ήταν και οι δύο στην αρχική ενδεκάδα, με τον Βραζιλιάνο να ξεκινάει σε θέση έξω δεξιά, αλλά η πρώτη αλλαγή ήταν ο Πορτογάλος, με τον Ρόντινεϊ να γυρίζει στην πιο…νορμάλ θέση του, του δεξιού μπακ. Στο δε παιχνίδι στον Βόλο, ο Βραζιλιάνος ήταν ο δεξιός μπακ σε ολόκληρο το 90λεπτο.

Μπορείς να πεις ότι τα δύο αυτά παιχνίδια προσφέρονταν περισσότερο για πιο επιθετικογενή δεξί μπακ, όπως είναι ο Ρόντινεϊ, όμως αν θυμηθούμε τι συνέβαινε και πέρυσι θα διαπιστώσουμε πως όταν ο Ρόντινεϊ δεν έπαιξε εξτρέμ, σε περίπτωση που ήταν διαθέσιμος αυτός είχε τον πρώτο λόγο για τη θέση του δεξιού μπακ και μετά ο Κοστίνια. Μολονότι ο Πορτογάλος σε γενικές γραμμές έκανε τη δουλειά και είχε δώσει κι επιθετικές βοήθειες κι αυτός-όπως έδωσε και στα φιλικά του καλοκαιριού, έχοντας στο ενεργητικό του δύο ασίστ.

Είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ ποντάρει στην προσωπικότητα που βγάζει ο Ρόντινεϊ κι αυτό τον κάνει να βάζει σε δεύτερη μοίρα τις όποιες αδυναμίες του, ιδίως ανασταλτικά όταν πάει στο ένας μ΄ ένα απέναντι σε γρήγορο αντίπαλο. Ξέρει ότι ο Ρόντινεϊ θα του βγάλει μία επικίνδυνη σέντρα, θα γίνει κι ο ίδιος ενδεχομένως απειλητικός με κάποιο σουτ, αλλά και ότι αμυντικά θα δώσει λύσεις σε κάποιες κρίσιμες στιγμές.

Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι στο 84ο λεπτό του αγώνα του Βόλου, με το σκορ στο εύθραυστο 1-0, οι γηπεδούχοι έκαναν ένα γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι που εύκολα θα μπορούσε να φέρει την ισοφάριση, αλλά ο Βραζιλιάνος αμυντικός ενήργησε καταλυτικά διώχνοντας σωτήρια την μπάλα. Μπορεί τέτοιες φάσεις να μην τις δείχνουν σε επανάληψη τα κανάλια, ενώ προτιμούν τις επαναλήψεις σε σουτ 10 μέτρα άστοχα, αρκεί να υπάρχει τελική, ωστόσο είναι πολύ πιο σημαντικές στιγμές από ένα σουτ.

Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Ρόντινεϊ δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Είχε φανεί κι από την προετοιμασία, όταν δεν ήταν πολύ fit. Αλλά βλέπουμε τον προπονητή να εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται. Σίγουρα θα μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τις διαθέσεις του Μεντιλίμπαρ όταν αρχίσουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια, ενώ μάλλον μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι και φέτος θα πάρει πολλά παιχνίδια ο Κοστίνια, έστω κι αν τώρα υπάρχουν πιο πολλές λύσεις για τα άκρα της επίθεσης, οπότε λογικά ο Ρόντινεϊ θα παίζει λιγότερο εκεί σε σχέση με πέρυσι.

Ο Πορτογάλος θα βρει χώρο, καθότι υπάρχουν και αρκετά παιχνίδια στα οποία ενδείκνυται περισσότερο. Και πιο νέο παιδί είναι, με μεγαλύτερες αντοχές και αθλητικά χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο παίζει ρόλο στις επιλογές για τα πιο σκληρά παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος ο Κοστίνια θα έπαιζε ακόμη πιο πολύ αν δεν είχε αυτές τις, όχι και λίγες, στιγμές επιπολαιότητας στο παιχνίδι του, τόσο πίσω, όσο και μπροστά. Επιπολαιότητα που δεν αρέσει στον προπονητή.

Και αν έχετε προσέξει, ο Μεντιλίμπαρ κάνει υπερβολικά πολλές φορές αλλαγή τον Κοστίνια. Τον ξεκινάει δηλαδή και στο β΄ ημίχρονο τον αλλάζει, κάτι αρκετά σπάνιο για αμυντικό. Το έκανε και με τον Αστέρα και το είχε κάνει και 13 φορές πέρυσι! Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα από τα πιο συνηθισμένα τρικάκια του προπονητή!

Άσχετο: Πολύ λογικό να κάνει κινήσεις όπως ο Άγγλος Σίλκοτ Ντούμπερι ο Ολυμπιακός. Η Β ομάδα σε όλα τα φιλικά της έδειξε επιθετικό πρόβλημα. Τόσο δημιουργικά, όσο κι εκτελεστικά. Και το παιδί αυτό έκανε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα της Τσέλσι το πρώτο μισό της περασμένης σεζόν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Για την πολυτιμότητα του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό δεν έχει νόημα να συζητάμε. Στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, άλλωστε, είναι ξεκάθαρα ο πιο βασικός παίκτης μαζί με τον γκολκίπερ Τζολάκη. Οπότε εκεί σταματάει κάθε σχετική κουβέντα.

Αυτό στο οποίο, όμως, θα ήθελα να σταθώ είναι ένα χούϊ που έχει ο Μαροκινός, μία κακή συνήθεια που δεν βοηθάει την ομάδα να αξιοποιήσει τις πολλές σέντρες της από τα πλάγια, ειδικά σε παιχνίδια στα οποία υπερέχει. Γιατί, αν έχετε προσέξει, ο Ελ Κααμπί σπάνια βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα για να πάρει την κεφαλιά. Κι ακόμη πιο σπάνια κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι, ακριβώς ώστε να διευκολυνθεί να πιάσει αυτός πρώτος την κεφαλιά η, να κάνει την προβολή.

Του αρέσει να περιμένει την μπάλα πίσω από τον στόπερ. Και πράγματι αν περάσει η μπάλα και φτάσει στον Ελ Κααμπί, το συχνότερο αποτέλεσμα είναι να την στείλει στα δίκτυα. Ωστόσο, πόσες φορές θα περάσει η μπάλα σε μαζικές άμυνες; Λιγοστές, ίσως κι ελάχιστες. Με τον σέντερ φορ του Ολυμπιακού να μοιάζει σε πολλές περιπτώσεις σαν να «κρύβεται» πίσω από τους στόπερ.

Πού θέλω να καταλήξω: Έχοντας τόσο αναπτυγμένο το αισθητήριο του σκόρερ, ο Ελ Κααμπί θα μπορούσε να σκοράρει ακόμη πιο συχνά, κατά την γνώμη μου πολύ πιο συχνά, εάν έκανε πιο συχνά την κλασική κίνηση του σέντερ φορ να βγει στο πρώτο δοκάρι όταν κάνει τη σέντρα π.χ. ο Ρόντινεϊ η, όταν γυρίζει την μπάλα ο Ζέλσον. Άλλωστε, όσες φορές το κάνει, αμέσως γίνεται η διαφορά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι