Ο μικρός Κωσταντίνος πέρασε ένα πρωί παρέα με τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο Κορωπί κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής.

Πραγματικότητα μία από τις μεγαλύτερές του επιθυμίες έκανε ο μικρός Κωσταντίνος. Εκείνος έκανε ένα ευχάριστο διάλειμμα από την γενναία μάχη που δίνει και πέρασε ένα υπέροχο πρωινό γεμάτο χαμόγελα και αναμνήσεις που θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στην μνήμη του.

Ο νεαρός φίλαθλος του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο Κορωπί για να δει μία προπόνηση της ομάδας και γνώρισε το σύνολο του ποδοσφαιρικού τμήματος και πήρε υπέροχα δώρα. Οι «πράσινοι» του έδωσαν μία φανέλα με το όνομά του και το νούμερο «13».

Ακολούθως, ο προπονητής τερματοφυλάκων, Γιώργος Μουντάκης του έκανε δώρο ένα ζευγάρι γάντια, ο Τετέ του υπέγραψε μια μπάλα και την φανέλα του, ο Τζούρισιτς του έδωσε δώρο ένα καπέλο του κλαμπ, ο Καλάμπρια υπέγραψε κι εκείνος με την σειρά του την εμφάνιση που του έκανε δώρο το «τριφύλλι» ενώ τέλος του δόθηκε και μία υπογεγραμμένη φανέλα του αγαπημένου του παίκτη, Φώτη Ιωαννίδη.