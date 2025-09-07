Πανσερραϊκός, μεταγραφές: Στο στόχαστρο των «λιονταριών» ο Γκιγιέρμο Οτσόα σύμφωνα με τους Μεξικανούς
Δημοσίευμα από το Μεξικό αναφέρει πως ο θρυλικός, για την χώρα αυτή, τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Οτσόα βρίσκεται στο στόχαστρο του Πανσερραϊκού και μάλιστα έχουν γίνει και συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο 40χρονος κίπερ έμεινε ελεύθερος στις αρχές του Ιουλίου από την AVS της Πορτογαλίας και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα σε Βέλγιο, Ελλάδα και Ρωσία. Από τα μέρη μας, η ομάδα με την οποία διαπραγματεύεται είναι τα «λιοντάρια» των Σερρών, από την Ρωσία η Σότσι ενώ από το Βέλγιο δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα του κλαμπ.
Στο τραπέζι υπάρχει και το όνομα της Κερετάρο, αν και υπήρξε διάψευση από την πλευρά της μεξικανικής ομάδας. Πάντως ο ίδιος ο Οτσόα βάζει ως προτεραιότητα να συνεχίσει στην Ευρώπη λόγω της ποιότητας του ποδοσφαίρου εκεί, αλλά και της ζωής. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 23 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα, κρατώντας έξι φορές ανέπαφη την εστία του.
🚨🇲🇽 Guillermo Ochoa continúa buscando equipo en Europa.— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 5, 2025
En horas recientes, pláticas activas en Bélgica, Grecia y Rusia
->Panserraikos (Grecia) y FK Sochi (Rusia)
->Querétaro aguarda
->Prioridad por calidad de vida, Europa
DETALLES.https://t.co/BL13wXwqUB
