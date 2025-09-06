Είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ υποδεέστερο;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου συγκρίνει το μέχρι τώρα ρόστερ του ΠΑΟΚ με τους αντιπάλους του και βγάζει μερικά - όσο πιο αντικειμενικά- συμπεράσματα μπορεί ενόψει της διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Λέμε… λέμε… λέμε και γράφουμε για την Ευρώπη, το πρωτάθλημα όμως είναι και θα είναι το κύριο θέμα! Εκεί θα ανταγωνιστούν οι τέσσερις και στο τέλος της χρονιάς ο πρωταθλητής θα είναι ο πιο επιτυχημένος!



Εννοείται ότι για να κερδίσεις τον μαραθώνιο, θα πρέπει να ανταποκριθείς:



-Στα θεωρητικά «μικρά» παιχνίδια



-Στα ντέρμπι που είναι πολλά και εξάποντα



-Στη διαχείριση των αγώνων Πέμπτης-Κυριακής ή Τετάρτη-Σάββατο



-Στις κρίσεις που θα φέρει η σεζόν



-Σε ατυχίες, αδικίες, τραυματισμούς



Γενικά, σε πάρα πολλές καλές και κακές καταστάσεις που φέρνει η χρονιά



Σε κάθε περίπτωση για να τα καταφέρεις και να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να έχεις μεγάλο και ποιοτικό ρόστερ. Αυτό είναι το θέμα μας με τον ΠΑΟΚ στο επίκεντρο και μία μικρή-θεωρητική σύγκριση που θα επιχειρήσουμε τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν με τους άλλους τρεις διεκδικητές. Να βάζαμε και τον Άρη; Μπορεί να το κάνουμε στη διάρκεια, αν και οι κίτρινοι είναι πάρα πολύ μπλεγμένοι στη δική τους νοοτροπία που πολύ δύσκολα θα ξεπεράσουν τα εσωτερικά για να φθάσουν στο επίπεδο πρωταθλητισμού που χρειάζεται.



Με την απαραίτητη και υποχρεωτική υποσημείωση, με το πιο μεγάλο ποδοσφαιρικό μάθημα ότι… η ομάδα θα «κάνει» και πάλι τον κάθε παίκτη, πάμε να δούμε θέση προς θέση το ρόστερ του ΠΑΟΚ όπως μέχρι τώρα διαμορφώθηκε, σε σύγκριση με τους άλλους τρεις. Υστερεί ο ΠΑΟΚ; Πόσο; Υπάρχει πρόβλημα; Υφίσταται διαφορά από τους άλλους διεκδικητές όπως παρουσιάζεται σε διάφορες αναλύσεις και εκτιμήσεις;



ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ο ΠΑΟΚ έχει τον Παβλένκα και εκτιμώ ότι σε… όποιον κι αν βασίζονται οι άλλοι, ο Δικέφαλος μπορεί να αισθάνεται από ασφαλής έως απόλυτα βέβαιος!

Αλήθεια είναι ότι ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό παίζει σαν… εξωγήινος! Η ΑΕΚ στηρίζεται πλέον στον Στρακόσια που σαφώς έχει αξία, ενώ και ο Παναθηναϊκός διαθέτει δύο καλούς τερματοφύλακες.

Οκ! Ο ΠΑΟΚ στο τέρμα είναι… εξαιρετικά!



Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ



Ο ΠΑΟΚ στα στόπερ έχει τους σταθερούς Κεντζιόρα Μιχαηλίδη με τους οποίους είχε πάρει και πρωτάθλημα, τον Λόβρεν τον Βολιάκο που δεν ξέρουμε, ενώ στα πλάγια μπακ γέμισε με Μπάμπα-Τέιλορ και Κένι-Σάστρε.



Ο Ολυμπιακός στα στόπερ με Μπιανκόν, Πιρόλα, Ρέτσο και Καλογερόπουλο είναι εμφανώς καλύτερος; Στα πλάγια μπακ ίσως, σε ένα μικρό ποσοστό.



Ο Παναθηναϊκός τώρα μας γνωρίζει το ενδιαφέρον δίδυμο Τούμπα-Πάλμερ Μπράουν που θα κριθεί σε βάθος χρόνου, ενώ δεν ξέρουμε αν ο Καλάμπρια δώσει όσα πέρσι ο Βαγιαννίδης.



Η ΑΕΚ με Μουκουντί Ρέλβας και Βίντα, ενώ πλάγια στα μπακ όλοι έχουν την αμφιβολία για την ποιότητά της.



Άρα; Ποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι ποιοτικά υπερτερεί τόόόσο πολύ του άλλου; Όσον αφορά στη συνολική αμυντική λειτουργία, η δουλειά και η φιλοσοφία όλης της ομάδας θα παίξει έτσι κι αλλιώς τον πιο σημαντικό ρόλο.



ΤΑ ΧΑΦ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ



Ο ΠΑΟΚ στηρίζεται στη βάση Μεϊτέ (ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος όπως λένε στην ομάδα) Καμαρά, Οζντόεφ, πήρε τον νεαρό Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα και θέλει να εκτοξευθεί με τον Ζαφείρη από τον χειμώνα και μετά.



Ο Ολυμπιακός έχει Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτη και τους νεοαποκτηθέντες Σιπιόνι και Νασιμέντο. Καλός είναι, όχι εντυπωσιακά ανώτερος.



Ο Παναθηναϊκός βασίζεται σε Τσέριν, Τσιριβέγια, Σιώπη και το τεράστιο ερωτηματικό Ρενάτο Σάντσεζ.



Η ΑΕΚ έχει πολλά εξαρο-οκτάρια που περιμένει να ανεβάσουν απόδοση: Πινέδα, Λιούμπισιτς, Μαρίν, Γκρούγιτς, Περέιρα και τη σταθερά… Μάνταλου, ακόμη και τον Γιόνσον που δεν υπολογίζεται. Πραγματικά πολλοί παίκτες!



ΟΙ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ



Ο ΠΑΟΚ έχει δύο πολύ καλές λύσεις σε κάθε θέση: Κωνσταντέλιας-Ιβανούσετς, Τάισον-Πέλκας, Ζίβκοβιτς-Ντεσπόντοφ και μαζί εξαιρετικούς νεαρούς όπως ο Χατσίδης και ο Μπάλντε.



Ο Ολυμπιακός θα βασιστεί στους εξαιρετικούς Ζέλσον, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Γιαζίτσι, Πνευμονίδη, Καμπελά! Δεν χώρεσαν όλοι στην ευρωπαϊκή του λίστα και…θα δούμε τι θα δώσουν οι κομμένοι.



Ο Παναθηναϊκός έχει Τζούρισιτς, Μπακασέτα, Ζαρουρί, Ταμπόρδα και φυσικά Τετέ, Πελίστρι.



Η ΑΕΚ έχει Κουτέσα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς που παίζει παντού, αλλά και τον Ελίασον, μαζί και κάποια από τα άλλα πιο αμυντικά χαφ.



Συμπερασματικά: Όλοι έχουν πολλή ποιότητα, ο ΠΑΟΚ ποντάρει πάάαρα πολλά σε αυτές τις θέσεις και δεν υστερεί.



ΤΑ ΦΟΡ

Εδώ είμαστε… Ο ΠΑΟΚ έχει τριάδα Τσάλοφ, Γιακουμάκη και Μύθου.



Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι (φοβερά πράγματα).



Ο Παναθηναϊκός πάει με Σφιντέρσκι, Ντέσερτς, Πάντοβιτς και παραμένει ο Γερεμέγιεφ.



Η ΑΕΚ έχει Γιόβιτς, Πιερό, Ζίνι και… κάπου πίσω τον Μαρσιάλ.



Συμπέρασμα για τον ΠΑΟΚ στα φορ: Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται! Όλοι βλέπουν, όλοι καταλαβαίνουν. Ακόμη και εντός ΠΑΟΚ το έχουν εμπεδώσει και ψάχνουν…



Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Καλές οι εκτιμήσεις και οι θεωρίες για τους παίκτες και την αξία τους, στο τέλος όμως την ομάδα, τη φιλοσοφία της, την ταυτότητά της και το τελικό ταβάνι της, το ορίζει η δουλειά και η διαχείριση του προπονητή.

Εννοείται ότι και εκεί ή μάλλον… ειδικά σε αυτό το κομμάτι… προπονητής, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ-πολύ-πολύ δυνατός!



Κάτι τελευταίο σημαντικό ή όχι σχετικά με αυτές τις συγκρίσεις: Σε όλες στις στοιχηματικές εταιρίες ο ΠΑΟΚ δίνεται ως το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι δείχνει κι αυτό σε μία αντικειμενική προσέγγιση. Θυμίζουμε επίσης ότι φέτος στον ΠΑΟΚ στόχος δεν είναι -απλά- ο πρωταθλητισμός. Ο ΠΑΟΚ φέτος θέλει να κατακτήσει τον τίτλο!



