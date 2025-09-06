Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ και τη δουλειά του για προπονητή και την ενίσχυση του κιτρινόμαυρου ρόστερ στο οποίο υπάρχουν εκκρεμότητες...

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του δυναμικού του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ για την Ευρώπη, με την έννοια ότι υπάρχει ήδη δηλωμένη η ευρωπαϊκή λίστα των κιτρινόμαυρων στην UEFA, μας παρουσιάζεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη, ωστόσο πολύ σημαντική, ανάλυση της δουλειάς του Χαβιέρ Ριμπάλτα και να καταλήξουμε -είτε συμφωνούμε είτε όχι- στο συμπέρασμα για το αποτέλεσμα αυτής. Γιατί τώρα; Μα προφανώς διότι ολοκληρώθηκε επί της ουσίας η πρώτη μεταγραφική περίοδος που φέρει τη δική του υπογραφή μετά τη δικαιολογημένη και σωστή (απόλυτα θα την χαρακτήριζα) απόφαση του Μάριου Ηλιόπουλου να του δώσει τα... κλειδιά για τη δημιουργία του αγωνιστικού σχεδίου που θα υπηρετήσει η ομάδα τα επόμενα χρόνια και στη μετά Αλμέιδα τριετία και εποχή. Ο Ριμπάλτα ήρθε στην Ένωση να θυμίσω εδώ τον Οκτώβριου του 2024 (όπως είχατε ενημερωθεί αποκλειστικά από το Gazzetta) αντί του Παναγιώτη Κονέ, αλλά επί της ουσίας δουλειά σε ρόλο πρωταγωνιστή στον προγραμματισμό και με αποφάσεις, έπιασε λίγο πριν τα play offs της περσινής σεζόν αφού κατέληξε αρχικά στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Δικέφαλου με πρώτη και σημαντικότερη τη θέση του προπονητή!

Την πρώτη σημαντική απόφαση, όπου θα προκαλούσε και αντίστοιχα το πρώτο σημαντικό κομμάτι επιβεβαίωσης ότι ο Καταλανός κάνει για τη δουλειά, ήταν ο διάδοχος του Πελάδο... Η επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς έμοιαζε πριν φορέσει την κιτρινόμαυρη φόρμα η ιδανική και αποδείχτηκε ακόμη καλύτερη, ξέπερασε κοινώς πολλές προσδοκίες, με το... καλημέρα της δουλειάς του και του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούσε όσα τον απασχολούσαν. Προτού δηλαδή αρχίζουν τα ματς και οι επίσημες απόλυτα απαιτητικές υποχρεώσεις για την Ευρώπη με την ΑΕΚ να... σέρνει ένα τεράστιο πρέπει και τον Σέρβο προπονητή να καλείται να αντεπεξέλθει δίχως να 'χει στη διάθεσή του σημαντικά εργαλεία προς ...εκμετάλλευση (φορ και μέσο που ζητούσε επίμονα από την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας). Αν μη τι άλλο από την επιλογή νέου τεχνικού πρέπει να πάρει τα credits και να αναγνωριστεί η σωστή εισήγηση και απόφαση του Ριμπάλτα, η οποία συνιστά και άνω του 50% -σε επίπεδο ποσοστού- του συνολικού αγωνιστικού σχεδιασμού, μιας και δίχως καλό προπονητή ότι ποδοσφαιριστή και να φέρεις, θα αποτύχεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με την έναρξη δουλειάς του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στη πιο καίρια θέση του ποδοσφαιρικού τμήματος!

Σε τούτο το σημείο οφείλουμε να αναγωνρίσουμε πως επιτυχία πλην της εισήγησης του Νίκολιτς από τον Ριμπάλτα, είναι ότι έπεισε και τον Μάριο Ηλιόπουλο να τον αποκτήσει, μιας και δίχως το ΟΚ του ιδιοκτήτη του club και το ...μαρούλι που χρειάστηκε να δώσει, μιας και ο Σέρβος κερδίζει περισσότερα από οποιονδήποτε προκάτοχό του, δεν θα φτάναμε στη συγεκριμένη -επιτυχημένη ήδη στο 50 με 60%- επιλογή. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου βέβαια ήταν σίγουρος για την εισήγησή του και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι ο ίδιος ο προπονητής θα κέρδιζε τον Ηλιόπουλο στη συνάντησή τους στο Βελιγράδι (για το οποίο επίσης ενημερωθήκατε αποκλειστικά από το Gazzetta όπως και έπειτα ότι έγινε με σκοπό τη συνάντηση με τον Νίκολιτς). Η επιλογή του νέου τεχνικού δικαίωσε ήδη τον Καταλανό -αλλά και τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ- και θα έπρεπε να αναγνωρίζεται πολύ περισσότερο στον Ριμπάλτα απ' όσο συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα από το σύνολο των ΜΜΕ και των εντυπωσιακά απογοητευτικών αναλύσεών γύρω από την Ένωση και το ποδοσφαιρικών αναλύσεων. Πρόκειται για απόλυτη επιτυχία επιλογής στην πιο σημαντική θέση στο ποδοσφαιρικό τμήμα -και όχι μόνο- μιας ομάδας, διότι πάντα τέτοια είναι, αυτή του προπονητή.

Ας... μιλήσουμε για τις προσθήκες και φυσικά τις αποδεσμεύσεις...

Ακολουθεί το κεφάλαιο προσθηκών, της ενίσχυσης του ρόστερ με τη σύμφωνη γνώμη και τη κοινή σύμπλευση (κάτι που δεν έγινε πέρυσι δυστυχώς και είχαμε να ...δουλέουν δυο ΑΕΚ στα μεταγραφικά) ιδιοκτησίας και ιθύνοντων του αγωνιστικού, κανείς δεν μπλέχτηκε στα πόδια τους και ήδη το αποτέλεσμα δικαιώνει τους πρωταγωνιστές. Τι εννοώ με αυτό; Η Ένωση απέκτησε επτά ποδοσφαιριστές, ο τεχνικός της έχει αξιώσει άλλη μια καιρό τώρα, από τις οποίες έχει πάρει από όλους τους νέους πράγματα στο χορτάρι (εξαίρεση ο Καλοσκάμης ο οποίος τραυματίστηκε δυστυχώς και για τον οποίο επίσης διαβάσατε αποκλειστικά από το Gazzetta). Ο Ρέλβας ήδη καθιερώθηκε βασικός δίπλα στον Μουκουντί και έκανε πολύ καλά ματς με γκολ στα προκριματικά της Ευρώπης. Ο Πένραϊς δείχνει μετά την Χάποελ Μπερ Σεβά γιατί επιλέχθηκε και αποφασίστηκε να επενδυθεί ένα ποσό άνω των 2 εκατ ευρώ για να αποκτηθεί: πλήρωσε και λίγο υπεραξίες στις περιπτώσεις των συγκεκριμένων δυο, του Πορτογάλου στόπερ και Σκωτσέζου μπακ, αλλά το νεαρό της ηλικίας και η χρονική περίοδο που έπρπεπε να γίνουν οι συμφωνίες απογειώνουν τις τιμές! Τα αναφέρω αυτά γιατί επιχειρήθηκε στην αρχή του καλοκαιριού να αναδειχθεί ότι έγιναν ακριβές συμφωνίες από τον Ριμπάλτα τη στιγμή που δεν γίνεται να τα έχουμε όλα δικά μας...



Έπειτα υπάρχει η επιλογή του Ρασβάν Μαρίν που συνιστά την επιτομή της αναβάθμισης του μέσου (αντί Σιμάνσκι), ο οποίος μαζί με την εξαιρετική επιλογή του Ντέρεκ Κουτέσα για το αριστερό φτερό της επίθεσης (βρέθηκε αντίστοιχα καλός με τον Ελίασον και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για την επίθεση της ΑΕΚ) συνιστούν τις κορυφαίες έως τώρα μεταγραφές της Ένωσης... Για την επίθεση έγινε το deal (και η μεταγραφή στην Ελλάδα) του καλοκαιριού: η Ένωση απέκτησε έναν ποδοσφαιριστή της αξίας του Λούκα Γιόβιτς, από τον οποίο ήδη πήρε πράγματα και ένα υπέροχο γκολ που σφράγισε πρόκριση (με τον Άρη Λεμεσού). Για τελείωμα έχουμε την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς από την Πόρτο (για τον οποίο επίσης ενημερωθήκατε αποκλειστικά από το Gazzetta), το χαφ που αξίωνε και ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς και απέκτησε τη τελευταία στιγμή για να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα: εδώ δεν έχουμε ακόμη εικόνα και προφανώς δεν γίνεται να εστιάσουμε στη συγκεκριμένη επιλογή, αλλά θα μιλήσει κι εδώ το χορτάρι, αυτό και μόνο αυτό. Διότι ήδη για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν προκύψει συμπεράσματα δίχως να έχουμε δει τον 29χρονο Σέρβο χαφ να αγωνίζεται με την κιτρινόμαυρη (τη στιγμή που το deal συνεργασίας εξασφαλίζει την ΑΕΚ).

Εν κατακλείδι και αν σε αυτά προσθέσουμε και το ...ξεφόρτωμα που ήθελαν να πετύχουν Ριμπάλτα και Νίκολιτς με συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, πλην του Μήτογλου (που με 280.000 ευρώ συμβόλαιο δεν τον λες και... βαρίδιο) το κατάφεραν και ίσως γίνει κάτι και με Μαρσιάλ που πάντως δεν είχαν κόψει οι δυο ιθύνοντες του σχεδιασμού, προκύπτει ότι υπάρχει σοβαρή επιτυχία του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου τούτο το καλοκαίρι στο αντικείμενό του, αλλά σοβαρή επιτυχία. Με εκκρεμότητες σίγουρα: όπως είναι του φορ που έχει αξιώσει από την πρώτη μέρα ο Σέρβος προπονητής και δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα και εξακολουθεί -όχι με ιδιαίτερη ζέση όπως διακρίνω από το ρεπορτάζ- να αναζητεί ο Ριμπάλτα και το team του. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τη μοναδική συνέντευξη στην οποία τόνισε δίχως δισταγμό πως το σχέδιό του θα ολοκληρωθεί σε άλλες δυο μεταγραφικές περιόδους για τη δημιουργία της ομάδας και του ρόστερ που θέλει, αν μη τι άλλο ειλικρινής και πρέπει να σταθούμε (και) σε αυτό, αφού δεν θέλησε να κοροϊδέψει τον κόσμο της ΑΕΚ και μάλιστα με κόστος, μιας του ασκήθηκε κριτική για τη δήλωσή του αυτή από τα ΜΜΕ που είναι εχθρικά στην Ένωση ούτως ή άλλως (ελέω και ιδιοκτητών αυτών).

*Δεν αναφέρω τις θέσεις του στόπερ και του μπακ επειδή επισήμως και από τα χείλη του ίδιου του Νίκολιτς δεν υπήρξε ποτέ αναφορά ότι η ΑΕΚ ψάχνεται για εκεί, είναι άλλη κουβέντα αν εμείς κρίνουμε ότι θα έπρεπε, άλλη εντελώς αν ζητήθηκε και υπήρχε στον αγωνιστικό σχεδιασμό!



