Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός τουλάχιστον 20 μέρες. Θα τρέξει να προλάβει Θέλτα και Ολυμπιακό.

Ζημιά στον ΠΑΟΚ με Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο διεθνής Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ΜΜΕ της χώρας του, έχει υποστεί θλάση στον μηρό και θα μείνει εκτός για τρεις εβδομάδες. Ο Ντεσπόντοφ, όπως είναι γνωστό, αποχώρησε από την εθνική του ομάδα και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Αν επιβεβαιωθεί ότι έχει θλάση, θα είναι η δεύτερη την τρέχουσα σεζόν, αφού και στην εκκίνηση είχε τραυματιστεί κι έχασε τα ματς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Σε περίπτωση που ο Ντεσπόντοφ μείνει εκτός για τρεις εβδομάδες, τότε θα χάσει δεδομένα τα εξής παιχνίδια:

Πρωτάθλημα 13–14 Σεπτεμβρίου ΟΦΗ*

Κύπελλο 16-18 Σεπτεμβρίου Λεβαδειακός*

Πρωτάθλημα 20–21 Σεπτεμβρίου Παναιτωλικός

Europa League 24 Σεπτεμβρίου Μακάμπι Τελ Αβίβ

* Με αστερίσκο τα εκτός έδρας ματς

Θα δώσει αγώνα δρόμου, λοιπόν, να προλάβει το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που θα γίνει στις 27 ή 28 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθούν Θέλτα και Ολυμπιακός. Ο αγώνας με τους Ισπανούς στην Τούμπα για το Europa League είναι στις 2 Οκτωβρίου και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Σ' έναν μήνα, δηλαδή, οπότε και ο Ντεσπόντοφ θα επιδιώξει να είναι πανέτοιμος. Όπως και να έχει, η δεύτερη θλάση του παίκτη σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλεί πονοκέφαλο στην ομάδα και στον τεχνικό Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ στα βουλγαρικά ΜΜΕ: «Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας, Κιρίλ Ντέσποτοφ, θα απουσιάσει από τα γήπεδα για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες λόγω θλάσης που υπέστη στην προπόνηση πριν τον αγώνα με την Ισπανία. Αμέσως μετά, ο πέντε φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Βουλγαρίας υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού στον μηρό.

Χθες, ο εξτρέμ βρέθηκε στο γήπεδο με την ομάδα, ενώ σήμερα το πρωί αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη, όπου τη θεραπεία του θα αναλάβει το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βουλγαρίας έχει ήδη αποστείλει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και της μαγνητικής στον ΠΑΟΚ.

Χωρίς τον Ντέσποτοφ, η Βουλγαρία ηττήθηκε χθες με 3-0 από την Ισπανία στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στον όμιλο Ε. Την Κυριακή, τα "λιοντάρια" θα αντιμετωπίσουν τη Γεωργία στο γήπεδο "Μπόρις Παϊχάτζε" στην Τιφλίδα, στον δεύτερο αγώνα τους».