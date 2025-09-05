Ο Στέφανος Τζίμας γύρισε στα... παλιά του λημέρια και προπονήθηκε με τον ΠΑΟΚ Β' στη Θεσσαλονίκη.

Ο Στέφανος Τζίμας έχει ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του στην Μπράιτον και να πρωταγωνιστεί στα φιλικά των Γλάρων, όμως δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε.

Ο Έλληνας διεθνής βρήκε την ευκαιρία να περάσει χρόνο στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή το break των εθνικών ομάδων και αποφάσισε να γυρίσει στα παλιά του μέρη, εκεί που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο 19χρονος φορ έκανε μάλιστα προπόνηση με τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ στη Σουρωτή, καθώς βρισκόταν εκεί για να συνεχίσει να δουλεύει. Είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να συναντηθεί με παλιούς του γνώριμους και συμπαίκτες στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά.