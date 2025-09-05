Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League, μοίρασε πρόστιμα στις ομάδες για την συμπεριφορά του κόσμου τους στην 2η αγωνιστική.

Όπως κάθε βδομάδα, έτσι και αυτή το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό όργανο της Super League, επέβαλε τις ποινές στις ομάδες που είχαν κληθεί σε απολογία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την 2η αγωνιστική με την Λίγκα να μοιράζει πρόστιμα. Το μεγαλύτερο ήταν στον Ολυμπιακό και ήταν 3.000 ευρώ, ενώ από τις 5 ομάδες που είχαν κληθεί η ΑΕΛ Novibet ήταν η μοναδική που αθωώθηκε.

Αναλυτικά οι αποφάσεις έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 30-8-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 1η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 30-8-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 31-8-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 31-8-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

(αγώνας της 30-8-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)