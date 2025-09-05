Ατζέντης Μπιάνκο: «Πήγε σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας»

Ο ατζέντης του Αλεσάντρο Μπιάνκο μίλησε σε ιταλικό μέσο σχετικά με την ευκαιρία που έδωσε ο ΠΑΟΚ στον 22χρονο, αλλά και τις προτάσεις που είχε πριν αποφασίσει να έρθει στη Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον δανεισμό του Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα και ο ατζέντης του, Τζουζέπε Γκάλι, μίλησε για τη συμφωνία, εκφράζοντας και τον θαυμασμό του για το ενδιαφέρον που έδειξε ο Δικέφαλος του Βορρά για τον παίκτη του.

«Είμαι χαρούμενος που πήγε σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, που αγωνίζεται και στο Europa League. Ελπίζω να τα πάει καλά, ώστε ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει. Στην Ιταλία μιλάνε πολύ, αλλά δεν δίνουν ευκαιρίες στους δικούς μας παίκτες», είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός μάνατζερ.

«Είμαστε χαρούμενοι για την ευκαιρία που του έδωσε η Φιορεντίνα, καθώς τον παραχώρησε δανεικό χωρίς απαιτήσεις», τόνισε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι υπήρξαν προτάσεις από ομάδες όπως η Κλαμπ Μπριζ, από κλαμπς της Championship και της Τουρκίας, αλλά καμία από ομάδα της Serie A.

Ο Γκάλι δεν δίστασε να σχολιάσει την κατάσταση στο ιταλικό ποδόσφαιρο: «Συγγνώμη, αλλά μιλάμε για έναν από τους λίγους Ιταλούς του 2002 που έχει 32 συμμετοχές στη Serie B και 36 στη Serie A, και αντί να στηριχθεί, προτιμούν να παίρνουν Βραζιλιάνους και Αργεντινούς. Ο Φάμπρεγας τον χαρακτήρισε ως έναν από τους καλύτερους, αλλά στην Ιταλία δεν του έδωσαν την προσοχή που άξιζε», πρόσθεσε ο μάνατζερ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ σχετικά με τις λιγιοστές ευκαιρίες που θα λάμβανε στην πατρίδα του.