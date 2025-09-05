Ο Χιμένεθ θα κριθεί γι’ αυτά που θα κάνει στον Άρη

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και την αποστολή που καλείται να διεκπεραιώσει ο Ισπανός προπονητής αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Άρη.

Η επιλογή ισπανικής φαρμακευτικής αγωγής, δοκιμασμένης στα μέρη μας, φάνταζε ευνόητη στον Άρη με τόσους Λατίνους στο δυναμικό του. Είναι γνωστή εξάλλου η λατρεία του οργανισμού για τη συγκεκριμένη σχολή ποδοσφαίρου. Καθόλου τυχαία και η – προ τεσσάρων μηνών – πρόσληψη και του Ρούμπεν Ρέγες στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία για την εθνικότητα του εκλεκτού, το δίλημμα αφορούσε περισσότερο τα κύρια χαρακτηριστικά του. Μεταξύ του νεαρού, φιλόδοξου και πρεσβευτή νέων (ποδοσφαιρικά) ιδεών και μιας επιλογής από το παρελθόν, προτιμήθηκε το δεύτερο μοντέλο. Προφανώς εκτιμήθηκε ότι στοιχειοθετεί πιο safe επιλογή ή μάλλον την καταλληλότερη συνταγή για την κατάσταση του ασθενή.

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μαθήματα για την εκμάθηση του περιβάλλοντος αφού τα ξέρει από πρώτο χέρι. Υποψιάζομαι ότι δεν θα χρειαστεί χρόνο στην αφομοίωση των βασικών χαρακτηριστικών του οργανισμού στον οποίον θα εργαστεί. Αν καταφέρει να τα ανατρέψει μέσα από την εκδήλωση πυγμής και αδιαπραγμάτευτης απαίτησης προς τη διοίκηση, θα κάνει σημαντικό βήμα προς την επιτυχία. Ούτε επίσης είναι απαραίτητο να συστηθεί στο ελληνικό κοινό διότι κι αυτό ξέρει την προπονητική προσωπικότητά του μέσα από τις τέσσερις διαφορετικές θητείες του στην ΑΕΚ. Αν τα χρόνια του στη Σεβίλλη ήταν τα καλύτερα της ενεργής (ποδοσφαιρικά) καριέρας του, αυτά στην «Ένωση» είναι τα κορυφαία στην αντίστοιχη προπονητική.

Αποδεκτή ή όχι, η φιλοσοφία του είναι επίσης γνωστή. Στο ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής καριέρας του έπαιζε σέντερ φορ στην ομάδα του χωριού του, μετέπειτα στη Σεβίλλη καθιερώθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ποτέ δεν ήταν ο περισπούδαστος τεχνίτης, το κοινό τον αποθέωνε όμως για τα cojones του. Μεταξύ του επιθετικού και του σφιχτού ποδοσφαίρου, επέλεξε το δεύτερο. Στο αίμα του τρέχει η ανάγκη εξασφάλισης αποτελέσματος. Αυτό διασφαλίζει και τη δουλειά του. Ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, αυτό θα προτάξει. Ακόμη κι όταν απευθύνεται σε κοινά (σαν αυτό της Σεβίλλης) τα οποία απαιτούν ποδόσφαιρο και όχι την σκοπιμότητα. Άρεσε δεν άρεσε, αυτός έπαιζε για το αποτέλεσμα. Όσο το είχε, ήταν εκεί. Όταν το έχασε, έφυγε νύχτα.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι αριθμοί, οπότε μάλλον είναι αχρείαστο να αραδιάσω τους δικούς του στην προπονητική καριέρα του. Για παράδειγμα, τα 1.8 γκολ που έβαζε ο ΑΠΟΕΛ επί θητείας του δεν τον οδήγησαν στην επίτευξη του στόχου. Στη δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ, η ομάδα του κέρδιζε 2.05 βαθμούς ανά αγώνα με 1.63 ενεργητικό και 0.54 γκολ παθητικό. Και; Πήρε το Πρωτάθλημα… «βγάζοντας την ΑΕΚ από τη σκιά 24 ετών», όπως είχε πει ο ίδιος. Άρεσε δεν άρεσε η τακτική προσέγγιση των αγώνων, αυτός πέτυχε τον στόχο του. Αυτή εξάλλου διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες. Πρωτίστως από το υλικό και τους στόχους του club παράλληλα των πραγματικών αναγκών της ομάδας.

Ερχόμενος στον Άρη, ο Χιμένεθ θα βρει μια πληγωμένη ομάδα. Υποψιάζομαι θα διαπιστώσει και την «ξενέρωμα» αρκετών. Το περιβάλλον δεν είναι υγιές κι αυτό φάνηκε. Προφανώς δεν θα εγκαταλείψει τη συνήθεια των ομιλιών, ούτε το τρίπτυχο με το οποίο πορεύεται περί καρδιάς, cojones και αίματος που κυριαρχούν στο δόγμα της αφοσίωσης στο club. Συζητώντας με ρεπόρτερ της ΑΕΚ, άπαντες εμφανίστηκαν βέβαιοι για το επίπεδο επίδρασής του στα αποδυτήρια στους πρώτους 2-3 μήνες της θητείας του. Παραδέχθηκαν την ιδιαίτερη ικανότητά του. Φαντάζει σίγουρο επίσης ότι τα αφ’ υψηλού βλέμματα θα αναγκαστούν να χαμηλώσουν. Θα χρειαστεί να αλλάξουν μυαλά για να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Όποιος δεν μπει στο μαντρί, μένει έξω και κινδυνεύει από τον λύκο. Ωστόσο, για να σπάσει αυγά ο Χιμένεθ θα πρέπει να έχει την πλήρη υποστήριξη της διοίκησης. Επιβάλλεσαι μόνο όταν είσαι σε θέση ισχύος.

Ζήτημα είναι η διάρκεια. Προς το παρόν όμως, αυτή δεν τοποθετείται ψηλά στην πυραμίδα. Ακόμη δεν ανεβήκαμε τον πρώτο όροφο κι εμείς κοιτάμε την ταράτσα. Και είναι αλήθεια ότι ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να κοιτάξει πέραν αυτού που έχει μπροστά του. Ούτε επίσης να διευρύνει το βλέμμα του. Ας γίνει συμπαγής, ας αποκτήσει και ισορροπία σαν ομάδα, κυρίως όμως ας δείξει ότι έχει φλόγα στην ψυχή του και σπίθες στα μάτια του. Ο Χιμένεθ θα κριθεί αναλόγως των πεπραγμένων του στον Άρη. Όχι για τον πρότερο βίο του στην ΑΕΚ, ούτε επίσης για όσα έγιναν σε ΑΠΟΕΛ, Σέρο Πορτένο και Λας Πάλμας.