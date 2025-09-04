Σκόκο: «Μετά το 6-0 από τον Ολυμπιακό έριξαν μολότοφ έξω από το σπίτι μου!»

Ο Νάτσο Σκόκο παραχώρησε συνέντευξη σε αργεντίνικη εκπομπή και μοιράστηκε μία ιστορία που του έχει μείνει αξέχαστη από τη θητεία του στην ΑΕΚ και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Νάτσο Σκόκο αποχώρησε από την Ελλάδα και την ΑΕΚ το 2011, ωστόσο μερικές ιστορίες από το ελληνικό πρωτάθλημα έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη του μέχρι και σήμερα. Ο Αργεντινός στράικερ θυμήθηκε μερικά από τα highlights της πορείας του στα ελληνικά γήπεδα σε διαδικτυακή εκπομπή της χώρας του και αποκάλυψε ένα άγνωστο συμβάν το οποίο είχε προκαλέσει σοκ στον ίδιον και στην οικογένειά του.

Ο Σκόκο συγκεκριμένα ανέφερε ότι μετά την ήττα της Ένωσης με 6-0 από τον Ολυμπιακό το 2011, δέχθηκε επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του, ενώ ήταν μέσα η οικογένειά του!

«Χάσατε 6-0 από τον Ολυμπιακό και έριξαν κροτίδες στην πόρτα του σπιτιού σου;» τον ρώτησε αρχικά ο δημοσιογράφος, με τον Σκόκο να του απαντάει: «Οχι κροτίδες, μολότοφ. Ερχόμασταν από ένα σημαντικό ματς που είχαμε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ δύσκολη έδρα στη Θεσσαλονίκη. Τον αφήσαμε εκτός Κυπέλλου και προκριθήκαμε στον τελικό. Είχαν περάσει χρόνια από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ έπαιξε τελικό. Και το Σάββατο παίζαμε με τον Ολυμπιακό. Στο 30ο λεπτό χάναμε 4-0, σε ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι.

Τελικά τελειώσαμε το παιχνίδι με ήττα 6-0. Είναι αυτά τα παιχνίδια που δεν σου βγαίνει τίποτα, και λες: “Ας τελειώσει να φύγει”. Μετά το παιχνίδι, έπρεπε να φύγουμε με ταξί ο καθένας για το σπίτι του, γιατί τα αυτοκίνητά μας ήταν στο προπονητικό κέντρο. Μας είπαν ότι είχε πολύ κόσμο από οπαδούς στην περιοχή. Μια μέρα, στο σπίτι μου στην Ελλάδα, που είχε αυλή μπροστά και πίσω, η μπροστινή αυλή βγάζει στον δρόμο, είχαμε κάποια φυτά που χώριζαν την αυλή από το πεζοδρόμιο. Τότε, που είχε μόλις γεννηθεί το παιδί μου, η γυναίκα μου λέει: “Υπάρχει φωτιά, υπάρχει φωτιά!”.

Ακούσαμε εκρήξεις, αλλά αρχικά σκεφτήκαμε ότι ήταν ο θόρυβος από μοτοσυκλέτες ή τα καυσαέρια τους. Όταν κοίταξα από το παράθυρο, όλα τα φυτά είχαν πάρει φωτιά. Ο γείτονας που έμενε δίπλα προσπάθησε με λάστιχο να σβήσει τη φωτιά. Μερικές μοτοσυκλέτες είχαν περάσει και είχαν ρίξει μολότοφ, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα φυτά μπροστά και να έρθουν οι πυροσβέστες, δημιουργώντας αναστάτωση στη γειτονιά», είπε χαρακτηριστικά ο 40χρονος πλέον σέντερ φορ.