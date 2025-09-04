Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (4/9) στο Gazzetta
Sportday: «El matador!» έτοιμος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το ματς με την Ισπανία.
Livesport: «Τιμωρία & ευθύνη» ο Βιτόρια με την ευρωπαϊκή λίστα «Γι'αυτό τους ''έκοψε''» ο Μεντιλίμπαρ.
Φως των σπορ: «Να... ξορκίσει την Ισπανία» θέλει απόψε η Εθνική, «Παίρνουν σειρά» για νέο συμβόλαιο Ελ Καμπί και Τσικίνιο.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ήρθα για να μείνω!» δηλώνει ο Ποντένσε.
Ώρα των σπορ: «Εξαιρετικές επιλογές» οι Γιόβιτς και Γκρούγιτς για την ΑΕΚ, «Το ψάχνει πολύ για φορ» η Ένωση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.