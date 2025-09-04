Η μάχη της Εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία αλλά και οι μεταγραφές των «μεγάλων» ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «El matador!» έτοιμος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το ματς με την Ισπανία.

Livesport: «Τιμωρία & ευθύνη» ο Βιτόρια με την ευρωπαϊκή λίστα «Γι'αυτό τους ''έκοψε''» ο Μεντιλίμπαρ.

Φως των σπορ: «Να... ξορκίσει την Ισπανία» θέλει απόψε η Εθνική, «Παίρνουν σειρά» για νέο συμβόλαιο Ελ Καμπί και Τσικίνιο.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ήρθα για να μείνω!» δηλώνει ο Ποντένσε.

Ώρα των σπορ: «Εξαιρετικές επιλογές» οι Γιόβιτς και Γκρούγιτς για την ΑΕΚ, «Το ψάχνει πολύ για φορ» η Ένωση.