Ο Πανσερραϊκός προχώρησε στη λύση της συνεργασίας με τον Ζελέν.

Παρελθόν αποτελεί για τον Πανσερραϊκό ο Ζερεμί Ζελέν.

Ο 28χρονος (24/4/97) Γάλλος αμυντικός μέσος, ο οποίος μπορεί να παίξει και στόπερ, αποκτήθηκε από τους Σερραίους τον Σεπτέμβριο του 2024. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 27 συμμετοχές, αλλά την τρέχουσα περίοδο δεν ήταν στα πλάνα του Ιταλού τεχνικού Κριστιάνο Μπάτσι.

Κρίθηκε σκόπιμο να μην συνεχιστεί η συνεργασία κι έτσι λύθηκε κοινή συναινέσει. Το συμβόλαιο του Ζελέν έληγε το καλοκαίρι του 2026 και κατά την απόκτησή του στην ανακοίνωση του συλλόγου αναφερόταν:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Jeremi Gelin, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος έως το 2026.

Ο Jeremi Gelin(Ζερεμί Ζελέν) είναι γεννημένος στις 24/04/1997 στη Γαλλία, αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ και τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στην Αμιάν με την οποία είχε 63 συμμετοχές και 2 γκολ.

Το βιογραφικό του έχει κυρίως Ρεν, καθώς σε ηλικία 15 ετών βρέθηκε στα τμήματα υποδομής της ομάδας και μεταπήδησε στην συνέχεια στην ανδρική, στην οποία ήταν έως το 2022, έχοντας 117 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 Κύπελλο Γαλλίας το 2019!

Το 2020 αγωνίστηκε δανεικός στην Αντβέρπ έχοντας 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βελγίου και στο Europa League.

Ο Ζελέν έχει υπάρξει στέλεχος των μικρών Εθνικών ομάδων της Γαλλίας και μάλιστα το 2016 ήταν βασικός μέλος της Εθνικής U19 που κατέκτησε το Euro με συμπαίκτες τους Εμπαπέ και Ντεμπελέ».