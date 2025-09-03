Ιντέγε στο Gazzetta: «Ο Φορτούνης με ρώτησε πώς θα πανηγυρίσω στην Τούμπα και έτσι μου ήρθε η ιδέα για τον... σκύλο»

Για το θρυλικό πλέον πανηγυρισμό στο γκολ στη Τούμπα μίλησε εκτός των άλλων ο Ιντεγέ στη συνέντευξη του στο Gazzetta.

Τέλος στη μακροχρόνια καριέρα του έβαλε ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Μπράουν Ιντέγε στα 36 του χρόνια. Ο πρώην διεθνής Νιγηριανός επιθετικός μίλησε στο Gazzetta, και έδωσε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, κάνοντας τον δικό του απολογισμό.

Εκτός των άλλων ο Ιντέγε αναφέρθηκε και στο πρώτο γκολ που έβαλε με την φανέλα των «ερυθρόλευκων» κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, αλλά και στο πανηγυρισμό που έκανε, ο οποίος έκανε το γύρο του διαδικτύου και έγινε αμέσως viral.

- Πάμε στο πρώτο σου γκολ στην έδρα του ΠΑΟΚ. Πώς σου ήρθε στο μυαλό να κάνεις αυτόν τον πανηγυρισμό;

«Είδες που σου είπα ότι κάθε πρώτο γκολ μου είναι εκτός έδρας; (γέλια). Είχα τεράστια στήριξη από τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους συμπαίκτες μου. Μέχρι τότε, όλοι μου έλεγαν "το γκολ θα έρθει". Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο μου ντέρμπι και δεν γνώριζα πόσο σημαντικό είναι. Ρώτησα τον Φορτούνη και μου εξήγησε ότι είναι από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ελλάδας, όλοι περιμένουν αυτό το ματς, είναι σημαντικό να νικήσουμε γιατί έτσι θα κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς και μετά με ρώτησε "πώς θα πανηγυρίσεις το γκολ αν το πετύχεις;". Και τον κοιτούσα και δεν ήξερα τι να πω. Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου (γέλια). Εκείνο το απόγευμα, έκατσα και είδα όλα τα ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Τότε κατάλαβα τι είδους ντέρμπι έχουμε την επόμενη μέρα. Έχουμε μεγάλο ματς. Γεμάτο στάδιο, πολύ πάθος, κόσμος να φωνάζει. Η αλήθεια είναι ότι άρχισα να αγχώνομαι λίγο. Τότε θυμήθηκα το γκολ του Τζόρτζ Φίνιντι που ήταν θρύλος της Νιγηρίας και όταν σκόραρε κόντρα στην Ελλάδα στο Μουντιάλ του 1994 πανηγύρισε σαν τον σκύλο. Και τότε μου ήρθε η ιδέα. Αν σκοράρω, θα κάνω αυτό (γέλια). Ήξερα ότι θα εξοργιστούν οι οπαδοί, δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τους αντιπάλους αλλά ήθελα να κάνω αυτό».

- Και θυμήθηκες εκείνη τη στιγμή να το κάνεις;

«Όταν σκόραρα, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό μου. Είπα "πρέπει να το κάνεις". Ήξερα ότι θα το αγαπήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και έτσι και έγινε. Έλαβα τόσα μηνύματα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και του... ΠΑΟΚ (γέλια). Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όταν σκοράρεις σε τέτοιο ντέρμπι. Μέχρι τώρα το θυμούνται».

- Ήταν στη φαντασία σου να ζεις τέτοιες ατμόσφαιρες;

«Ήταν ένα ντέρμπι που πάντα φανταζόμουν να παίξω. Ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει σε τέτοια ατμόσφαιρα. Να υπάρχει τόσο πάθος, να φωνάζουν, να μην ακούς τον εαυτό σου και έτσι ένιωσα στην Ελλάδα».