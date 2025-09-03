- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πώς σου φάνηκε σαν άνθρωπος;

«Ο κ. Μαρινάκης είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Ο τρόπος που μου μίλησε, ο τρόπος που μίλησε στην οικογένεια μου, τα τηλεφωνήματα... όλα αυτά με έκαναν να νιώσω ότι είμαι σπίτι μου. Έπρεπε να δώσω τα πάντα για να κάνω αυτό τον άνθρωπο χαρούμενο και το κλαμπ υπερήφανο. Όταν υποσχεθείς κάτι, πρέπει να το τηρήσεις. Για εμένα ήταν σαν πατέρας. Στήριζε τους πάντες στο κλαμπ. Με βοηθούσε με όλα. Υπήρχε μία κοπέλα, η Στέλλα που μιλούσε με τη γυναίκα μου, πήγαινε να πάρει τα παιδιά από το σχολείο όταν δεν μπορούσαμε, μας βοηθούσαν με όλα! Ο πρόεδρος πάντα τσέκαρε αν είναι όλα καλά με την οικογένεια μου, αν μας έλειπε κάτι. Ήταν τόσο σημαντικό για εμένα όλο αυτό».

- Ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση από την Ελλάδα και την ομάδα;

«Πραγματικά αγαπάω τόσο πολύ αυτή τη χώρα. Είναι μία χώρα που όλοι έρχονται και νιώθουν σαν να μένουν χρόνια. Ο καιρός, το φαγητό, οι άνθρωποι... Ήταν απίστευτα όλα. Τώρα στην ομάδα θυμάμαι ότι από την πρώτη μου προπόνηση, ένιωσα σαν το σπίτι μου. Από την αγάπη που υπήρχε στα αποδυτήρια, ο Μάρκο Σίλβα μου είπε ότι η πόρτα του είναι πάντα ανοικτή για εμένα. Θυμάμαι ότι στην αρχή οι οπαδοί έρχονταν κοντά μου για να βγάλουμε φωτογραφίες, μου ζητούσαν αυτόγραφα, πήγαινα για καφέ και δεν με άφηναν να πληρώσω. Ήταν πάρα πολύ ωραίες μέρες».

- Η γνώμη σου για τον Μάρκο Σίλβα;

«Ένας εξαιρετικός προπονητής. Κάποιες φορές, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανέβαζε πολύ τους τόνους της φωνής του αλλά ήταν λόγω της πίεσης και του αγώνα. Όμως πάντα μου έλεγε ότι αν έχω πρόβλημα, να πήγαινα στο γραφείο του και να το συζητούσαμε».

- Ποια ήταν η φιλοσοφία και το στυλ παιχνιδιού του;

«Ο Σίλβα έκανε τη ζωή εύκολη για εμένα. Ο τρόπος παιχνιδιού του ήταν συγκεκριμένος και αυτό που μου έλεγε ήταν να μην βγαίνω από το "κουτί". Να μην βγαίνω από την περιοχή για να πάρω την μπάλα. Να περιμένω μέσα και να περιμένω τους συμπαίκτες μου να κάνουν τη δουλειά τους και να μου τη φέρουν. Δεν ήθελε να χάνω δυνάμεις με το να βγαίνω από την περιοχή αλλά να τα δίνω όλα όταν η μπάλα έρχεται σε εμένα. Πάντα έλεγε στα παιδιά "να βρείτε τον Μπράουν στην περιοχή". Έκανε το παιχνίδι εύκολο για εμένα και όντως δουλέψαμε τις εκτελέσεις και με βοήθησε πολύ να ανεβάσω τους ρυθμούς μου».

- Πάμε στο πρώτο σου γκολ στην έδρα του ΠΑΟΚ. Πώς σου ήρθε στο μυαλό να κάνεις αυτόν τον πανηγυρισμό;

«Είδες που σου είπα ότι κάθε πρώτο γκολ μου είναι εκτός έδρας; (γέλια). Είχα τεράστια στήριξη από τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους συμπαίκτες μου. Μέχρι τότε, όλοι μου έλεγαν "το γκολ θα έρθει". Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο μου ντέρμπι και δεν γνώριζα πόσο σημαντικό είναι. Ρώτησα τον Φορτούνη και μου εξήγησε ότι είναι από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ελλάδας, όλοι περιμένουν αυτό το ματς, είναι σημαντικό να νικήσουμε γιατί έτσι θα κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς και μετά με ρώτησε "πώς θα πανηγυρίσεις το γκολ αν το πετύχεις;". Και τον κοιτούσα και δεν ήξερα τι να πω. Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου (γέλια). Εκείνο το απόγευμα, έκατσα και είδα όλα τα ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Τότε κατάλαβα τι είδους ντέρμπι έχουμε την επόμενη μέρα. Έχουμε μεγάλο ματς. Γεμάτο στάδιο, πολύ πάθος, κόσμος να φωνάζει. Η αλήθεια είναι ότι άρχισα να αγχώνομαι λίγο. Τότε θυμήθηκα το γκολ του Τζόρτζ Φίνιντι που ήταν θρύλος της Νιγηρίας και όταν σκόραρε κόντρα στην Ελλάδα στο Μουντιάλ του 1994 πανηγύρισε σαν τον σκύλο. Και τότε μου ήρθε η ιδέα. Αν σκοράρω, θα κάνω αυτό (γέλια). Ήξερα ότι θα εξοργιστούν οι οπαδοί, δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τους αντιπάλους αλλά ήθελα να κάνω αυτό».

- Και θυμήθηκες εκείνη τη στιγμή να το κάνεις;

«Όταν σκόραρα, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό μου. Είπα "πρέπει να το κάνεις". Ήξερα ότι θα το αγαπήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και έτσι και έγινε. Έλαβα τόσα μηνύματα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και του... ΠΑΟΚ (γέλια). Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όταν σκοράρεις σε τέτοιο ντέρμπι. Μέχρι τώρα το θυμούνται».

- Ήταν στη φαντασία σου να ζεις τέτοιες ατμόσφαιρες;

«Ήταν ένα ντέρμπι που πάντα φανταζόμουν να παίξω. Ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει σε τέτοια ατμόσφαιρα. Να υπάρχει τόσο πάθος, να φωνάζουν, να μην ακούς τον εαυτό σου και έτσι ένιωσα στην Ελλάδα»